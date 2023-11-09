Челябинца, устроившего поножовщину в магазине, обвинили в покушении на убийство

10 ноября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Ранее судимый челябинец успел трижды ударить ножом свою сожительницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинска, ранившего ножом свою сожительницу в супермаркете, обвинили в покушении на убийство. Об этом URA.RU 10 ноября сообщили в пресс-службе управления СК России по региону. «В ходе предварительного следствия установлено, что днем 9 ноября между местным жителем и его сожительницей произошла ссора из-за ревности. После этого нетрезвый мужчина, взяв нож, пришел в магазин, в котором работала его сожительница, и нанес ей не менее трех ударов ножом», — сообщили в пресс-службе ведомства. В супермаркет «Магнит» незамедлительно был направлен ближайший экипаж полка ППС. Прибывшие стражи порядка обезвредили и задержали нападавшего. Женщина выжила, ей оказана медицинская помощь. Пострадавшая продолжает лечение в больнице. Подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). В Тракторозаводский районный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жителя Челябинска, ранившего ножом свою сожительницу в супермаркете, обвинили в покушении на убийство. Об этом URA.RU 10 ноября сообщили в пресс-службе управления СК России по региону. «В ходе предварительного следствия установлено, что днем 9 ноября между местным жителем и его сожительницей произошла ссора из-за ревности. После этого нетрезвый мужчина, взяв нож, пришел в магазин, в котором работала его сожительница, и нанес ей не менее трех ударов ножом», — сообщили в пресс-службе ведомства. В супермаркет «Магнит» незамедлительно был направлен ближайший экипаж полка ППС. Прибывшие стражи порядка обезвредили и задержали нападавшего. Женщина выжила, ей оказана медицинская помощь. Пострадавшая продолжает лечение в больнице. Подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). В Тракторозаводский районный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.