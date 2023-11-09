После публикации URA.RU курганская прокуратура проверила квартиру сироты

Прокуратура отреагировала на жалобу сироты из Шадринска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура проверила условия проживания студентки-сироты из Шадринска, которая пожаловалась на сырость и плесень в квартире. В адрес управляющей компании внесено представление об устранении подтопления подвала дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В связи с размещением в СМИ информации о нарушении жилищных прав студентки-сироты Шадринская межрайонная прокуратура по поручению прокурора Курганской области провела проверку с выездом на место. <…> В связи с ненадлежащим осуществлением мероприятий по содержанию общедомового имущества управляющей компанией происходит постоянное подтопление подвала грунтовыми водами. В результате в углах наружных стен кухни и комнаты образуется сырость и плесень», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время управкомания принимает меры по осушению подвала. Рассматривается вопрос об утеплении межпанельных швов многоквартирного дома. Работа взята на особый контроль Шадринской межрайонной прокуратуры.

Вместе с тем, сирота пояснила прокурору, что коммунальные проблемы проявились уже после предоставления ей жилья по договору найма. Температурный режим в квартире соблюдается. На момент прокурорской проверки температура воздуха составляла 25-30 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске студентка-сирота добивается переселения из квартиры с плесенью. Девушка рассказала, что получила жилье в 2022 году. Основные проблемы: влажность и плесень, зимой промерзает окно и пол, с уличной стороны отваливается фундамент. В УК ей сообщили, что капремонт дома планируется на 2047 год. Сирота написала жалобы в мэрию Шадринска и департамент имущественных и жилищных отношений, планировала обратиться в прокуратуру.