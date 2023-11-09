В Тюмени изменился уровень воды в Туре

Уровень воды в Туре колеблется с мая этого года
В Тюмени уровень воды в реке Туре вновь начал подниматься и достиг -84 см над нулем гидропоста. Об этом сообщается на сайте сервиса Allrivers. За три дня уровень воды вырос на четыре сантиметра.
«Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -84 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 2 см», — указано на сайте сервиса.
Ранее URA.RU писало о том, что уровень воды в Туре достиг минимального значения за последний месяц, составив -88 сантиметров. Ниже этой отметки вода в последний раз находилась 2 октября (-89 см), а исторический минимум был отмечен 1 октября (-95 см).
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