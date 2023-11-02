Глава депобразования ЯНАО собирается уйти в отставку. Инсайд

03 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Марина Кравец может покинуть пост главы департамента Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец собирается в отставку. Как сообщают URA.RU источники в политбомонде, чиновница уходит с поста по собственному желанию. «Марина Кравец хочет уйти из депобразования. Говорят, это желание самой Кравец было», — сообщил инсайдер. Источники называют несколько причин, по которым она может уволиться — это проблемы в ямальской системе образования и отставка замгубернатора по соцвопросам Татьяны Бучковой, протеже которой является Кравец. В пресс-службу правительства агентство направило запрос с просьбой прокомментировать отставку Кравец. Там сообщили, что на данный момент такой информацией не владеют. Ранее источники URA.RU сообщали, что еще несколько ставленников Бучковой могут покинуть посты. Среди них депутат заксобрания Надежда Гудкова, председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина и руководители соцблока администрации Ноябрьска.

Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец собирается в отставку. Как сообщают URA.RU источники в политбомонде, чиновница уходит с поста по собственному желанию. «Марина Кравец хочет уйти из депобразования. Говорят, это желание самой Кравец было», — сообщил инсайдер. Источники называют несколько причин, по которым она может уволиться — это проблемы в ямальской системе образования и отставка замгубернатора по соцвопросам Татьяны Бучковой, протеже которой является Кравец. В пресс-службу правительства агентство направило запрос с просьбой прокомментировать отставку Кравец. Там сообщили, что на данный момент такой информацией не владеют. Ранее источники URA.RU сообщали, что еще несколько ставленников Бучковой могут покинуть посты. Среди них депутат заксобрания Надежда Гудкова, председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина и руководители соцблока администрации Ноябрьска.