Практику проведения абортов в России отдают госклиникам

Частные клиники в Курске отказались от проведения абортов
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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
В госклиниках женщинам дадут время на раздумья по поводу аборта Фото:

В Курской области в частных клиниках перестанут делать аборты. Теперь эту практику отдадут государственным клиникам. В них женщинам дадут время на раздумья по прерыванию беременности. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.

«Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», — передает РИА Курск слова Белостоцкого. Он назвал данное событие знаковым. Теперь россиянки будут находиться в госклиниках. По его словам, в них у женщин будут выяснять, почему они решили прервать беременность, а также дадут время на раздумья. Белостоцкий добавил, что власти в регионе активно участвуют в сохранении жизни каждого ребенка.

Ранее частные клиники в Крыму официально уведомили Минздрав республики о том, что они добровольно отказываются от оказания услуг по проведению абортов. На данный момент прервать беременность можно только в госклиниках. Там женщинам дадут возможность проконсультироваться у психолога и расскажут о мерах поддержки семей с детьми, передает VSE42.ru.

В Мордовии в рамках проекта «Здравствуй, мама!» также отказались от практики абортов. Также Челябинск и Татарстан отказались от проведения хирургических абортов. Первый вице-губернатор Ирина Гехт уточнила, что в некоторых частных клиниках оставят возможность только медикаментозного прерывания беременности. Вслед за этими городами еще в десяти регионах РФ сделали то же самое.

Пензенская область собирается отказаться от практики абортов в частных клинках. По словам вице-спикера Госдумы РФ Анны Кузнецовой, частные клиники скорее всего исполнят не все нормы из закона. В особенности власти региона сомневаются в исполнении норм, в которых имеется только одна лицензия на аборт.

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В Курской области в частных клиниках перестанут делать аборты. Теперь эту практику отдадут государственным клиникам. В них женщинам дадут время на раздумья по прерыванию беременности. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий. «Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», — передает РИА Курск слова Белостоцкого. Он назвал данное событие знаковым. Теперь россиянки будут находиться в госклиниках. По его словам, в них у женщин будут выяснять, почему они решили прервать беременность, а также дадут время на раздумья. Белостоцкий добавил, что власти в регионе активно участвуют в сохранении жизни каждого ребенка. Ранее частные клиники в Крыму официально уведомили Минздрав республики о том, что они добровольно отказываются от оказания услуг по проведению абортов. На данный момент прервать беременность можно только в госклиниках. Там женщинам дадут возможность проконсультироваться у психолога и расскажут о мерах поддержки семей с детьми, передает VSE42.ru. В Мордовии в рамках проекта «Здравствуй, мама!» также отказались от практики абортов. Также Челябинск и Татарстан отказались от проведения хирургических абортов. Первый вице-губернатор Ирина Гехт уточнила, что в некоторых частных клиниках оставят возможность только медикаментозного прерывания беременности. Вслед за этими городами еще в десяти регионах РФ сделали то же самое. Пензенская область собирается отказаться от практики абортов в частных клинках. По словам вице-спикера Госдумы РФ Анны Кузнецовой, частные клиники скорее всего исполнят не все нормы из закона. В особенности власти региона сомневаются в исполнении норм, в которых имеется только одна лицензия на аборт.
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