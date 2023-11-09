В Кургане похоронили бывшего подполковника полиции, погибшего на СВО

В Кургане состоялось прощание с погибшим на СВО подполковником полиции в отставке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кургане простились с подполковником полиции в отставке Романом Лисихиным, который погиб в боевых действиях в зоне СВО. На фронте он служил командиром мотострелковой роты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате.
«На Зайковском кладбище похоронили подполковника полиции в отставке, командира мотострелковой роты Романа Сергеевича Лисихина. Военнослужащий погиб в зоне СВО. Лисихин является участником боевых действий в Чечне, кавалер ряда государственных наград», — сообщили в военкомате. Погибшему было 42 года.
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