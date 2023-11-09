09 ноября 2023

В Кургане похоронили бывшего подполковника полиции, погибшего на СВО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
В Кургане состоялось прощание с погибшим на СВО подполковником полиции в отставке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане простились с подполковником полиции в отставке Романом Лисихиным, который погиб в боевых действиях в зоне СВО. На фронте он служил командиром мотострелковой роты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате.

«На Зайковском кладбище похоронили подполковника полиции в отставке, командира мотострелковой роты Романа Сергеевича Лисихина. Военнослужащий погиб в зоне СВО. Лисихин является участником боевых действий в Чечне, кавалер ряда государственных наград», — сообщили в военкомате. Погибшему было 42 года.

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В Кургане простились с подполковником полиции в отставке Романом Лисихиным, который погиб в боевых действиях в зоне СВО. На фронте он служил командиром мотострелковой роты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате. «На Зайковском кладбище похоронили подполковника полиции в отставке, командира мотострелковой роты Романа Сергеевича Лисихина. Военнослужащий погиб в зоне СВО. Лисихин является участником боевых действий в Чечне, кавалер ряда государственных наград», — сообщили в военкомате. Погибшему было 42 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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