В России создали ракету, сочетающую свойства двух боеприпасов

10 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

В ракете сочетаются свойства осколочно-фугасных и бетонобойных боеприпасов, заявили в «Ростехе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева разработал неуправляемую авиаракету. Она объединила в себе свойства двух боеприпасов — осколочно-фугасных и бетонобойных. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации «Ростех». «Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. [В ней] впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», — передает информацию ТАСС. В «Ростехе» отметили, что по своим характеристикам разработка превосходит все зарубежные и отечественные аналоги. Этот ракетный двигатель на своей основе позволяет проектировать авиационные, неуправляемые средства поражения. Кроме того, коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, который разработал эту ракету, победил в премии имени Н.А. Макаровца. Они оказались победителями в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения». Ранее в «Ростехе» сообщили о том, что ВС РФ начали применять новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» на территории Украины. Известно, что он способен поражать нужные цели с высокой точности. Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Предназначены они для поражения военных объектов и бронированных целей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева разработал неуправляемую авиаракету. Она объединила в себе свойства двух боеприпасов — осколочно-фугасных и бетонобойных. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации «Ростех». «Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. [В ней] впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», — передает информацию ТАСС. В «Ростехе» отметили, что по своим характеристикам разработка превосходит все зарубежные и отечественные аналоги. Этот ракетный двигатель на своей основе позволяет проектировать авиационные, неуправляемые средства поражения. Кроме того, коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, который разработал эту ракету, победил в премии имени Н.А. Макаровца. Они оказались победителями в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения». Ранее в «Ростехе» сообщили о том, что ВС РФ начали применять новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» на территории Украины. Известно, что он способен поражать нужные цели с высокой точности. Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Предназначены они для поражения военных объектов и бронированных целей.