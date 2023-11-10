В России создали ракету, сочетающую свойства двух боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
В ракете сочетаются свойства осколочно-фугасных и бетонобойных боеприпасов, заявили в «Ростехе» Фото:

В России коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева разработал неуправляемую авиаракету. Она объединила в себе свойства двух боеприпасов — осколочно-фугасных и бетонобойных. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. [В ней] впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», — передает информацию ТАСС.

В «Ростехе» отметили, что по своим характеристикам разработка превосходит все зарубежные и отечественные аналоги. Этот ракетный двигатель на своей основе позволяет проектировать авиационные, неуправляемые средства поражения.

Кроме того, коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, который разработал эту ракету, победил в премии имени Н.А. Макаровца. Они оказались победителями в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения».

Ранее в «Ростехе» сообщили о том, что ВС РФ начали применять новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» на территории Украины. Известно, что он способен поражать нужные цели с высокой точности. Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Предназначены они для поражения военных объектов и бронированных целей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева разработал неуправляемую авиаракету. Она объединила в себе свойства двух боеприпасов — осколочно-фугасных и бетонобойных. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации «Ростех». «Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. [В ней] впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», — передает информацию ТАСС. В «Ростехе» отметили, что по своим характеристикам разработка превосходит все зарубежные и отечественные аналоги. Этот ракетный двигатель на своей основе позволяет проектировать авиационные, неуправляемые средства поражения. Кроме того, коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, который разработал эту ракету, победил в премии имени Н.А. Макаровца. Они оказались победителями в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения». Ранее в «Ростехе» сообщили о том, что ВС РФ начали применять новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» на территории Украины. Известно, что он способен поражать нужные цели с высокой точности. Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Предназначены они для поражения военных объектов и бронированных целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...