ВС РФ начали использовать новый мощный снаряд в зоне СВО

Российские военные начали применять на территории Украины новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». Он способен наиболее точно поражать нужные цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда „Краснополь“ успешно применяется в ходе спецоперации на Украине и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали РИА Новости в «Ростехе». В августе специалисты смогли улучшить характеристики управляемого ракетного снаряда и уже тогда начали поставлять их российским военным.
Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Они предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов.
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