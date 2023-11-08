ВС РФ начали использовать новый мощный снаряд в зоне СВО

Ростех: ВС РФ используют улучшенные управляемые снаряды «Краснополь» на Украине
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock, сбойка
Снаряды «Краснополь» поставляются солдатам РФ на Украине с августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали применять на территории Украины новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». Он способен наиболее точно поражать нужные цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда „Краснополь“ успешно применяется в ходе спецоперации на Украине и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали РИА Новости в «Ростехе». В августе специалисты смогли улучшить характеристики управляемого ракетного снаряда и уже тогда начали поставлять их российским военным.

Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Они предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов.

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Российские военные начали применять на территории Украины новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». Он способен наиболее точно поражать нужные цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». «Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда „Краснополь“ успешно применяется в ходе спецоперации на Украине и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали РИА Новости в «Ростехе». В августе специалисты смогли улучшить характеристики управляемого ракетного снаряда и уже тогда начали поставлять их российским военным. Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Они предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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