ВС РФ начали использовать новый мощный снаряд в зоне СВО

Ростех: ВС РФ используют улучшенные управляемые снаряды «Краснополь» на Украине

Снаряды «Краснополь» поставляются солдатам РФ на Украине с августа Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали применять на территории Украины новый модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». Он способен наиболее точно поражать нужные цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда „Краснополь“ успешно применяется в ходе спецоперации на Украине и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали РИА Новости в «Ростехе». В августе специалисты смогли улучшить характеристики управляемого ракетного снаряда и уже тогда начали поставлять их российским военным.

Улучшенные снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 миллиметра. Они предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов.