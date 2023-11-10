Орбан: Украина отказалась подписывать мирный договор с РФ из-за США

Орбан: Украина отказалась подписывать мирный договор с РФ из США
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
По словам Орбана, в 2022 году по приказу США Украина не подписала мирный договор с РФ Фото:

Украина отказалась подписывать мирный договор с Россией в марте 2022 года. Такой шаг был сделан во время переговоров в Стамбуле в связи с указом Соединенных Штатов. Об этом сообщает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы знаем из всевозможных отчетов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — передает слова Орбана Hirado. Он подчеркнул, что ЕС пытался локализовать конфликт на Украине. Но Соединенные Штаты добились его нарастания и смогли придать глобальный характер.

Ранее Орбан выразил мнение о том, что Украина не готова вступить в ЕС. По его словам, Киев очень далек от этого. Премьер Венгрии сравнил эту ситуацию с венгерской поговоркой — «далеко, как Мако [город в Венгрии] от Иерусалима».

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Украина отказалась подписывать мирный договор с Россией в марте 2022 года. Такой шаг был сделан во время переговоров в Стамбуле в связи с указом Соединенных Штатов. Об этом сообщает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы знаем из всевозможных отчетов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — передает слова Орбана Hirado. Он подчеркнул, что ЕС пытался локализовать конфликт на Украине. Но Соединенные Штаты добились его нарастания и смогли придать глобальный характер. Ранее Орбан выразил мнение о том, что Украина не готова вступить в ЕС. По его словам, Киев очень далек от этого. Премьер Венгрии сравнил эту ситуацию с венгерской поговоркой — «далеко, как Мако [город в Венгрии] от Иерусалима».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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