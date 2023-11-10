Орбан разбил надежды Украины на скорое вступление в ЕС

Орбан: Украина далека от вхождения в Евросоюз

10 ноября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Орбан сравнил не готовность вступления Украины в ЕС с венгерской поговоркой Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Украина не готова вступить в Евросоюз. На данный момент Киев очень далек от этого. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сравнил эту ситуацию с венгерской поговоркой. «Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС… Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», — передает слова Орбана Hirado . Он также добавил, что Киев очень далек от членства в Евросоюзе. Он сравнил данную ситуацию с венгерской поговоркой — «далеко, как Мако [город в Венгрии] от Иерусалима». Помимо прочего, ЕС должен Венгрии и при этом он одновременно отдает свои финансы Украине. По словам Орбана, эти два потока средств нельзя объединить, они являются разными направлениями. Ранее сообщалось, что присоединение Киева к ЕС разрушит экономику европейских стран. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер. По его словам, Украина уже выполнила 90% условий для вступления в Евросоюз. Но стране предстоит еще много работы и сам процесс присоединения будет долгим.

Украина не готова вступить в Евросоюз. На данный момент Киев очень далек от этого. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сравнил эту ситуацию с венгерской поговоркой. «Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС… Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», — передает слова Орбана Hirado. Он также добавил, что Киев очень далек от членства в Евросоюзе. Он сравнил данную ситуацию с венгерской поговоркой — «далеко, как Мако [город в Венгрии] от Иерусалима». Помимо прочего, ЕС должен Венгрии и при этом он одновременно отдает свои финансы Украине. По словам Орбана, эти два потока средств нельзя объединить, они являются разными направлениями. Ранее сообщалось, что присоединение Киева к ЕС разрушит экономику европейских стран. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер. По его словам, Украина уже выполнила 90% условий для вступления в Евросоюз. Но стране предстоит еще много работы и сам процесс присоединения будет долгим.