Орбан разбил надежды Украины на скорое вступление в ЕС

Орбан: Украина далека от вхождения в Евросоюз
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Орбан сравнил не готовность вступления Украины в ЕС с венгерской поговоркой Фото:

Украина не готова вступить в Евросоюз. На данный момент Киев очень далек от этого. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сравнил эту ситуацию с венгерской поговоркой.

«Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС… Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», — передает слова Орбана Hirado. Он также добавил, что Киев очень далек от членства в Евросоюзе. Он сравнил данную ситуацию с венгерской поговоркой — «далеко, как Мако [город в Венгрии] от Иерусалима». Помимо прочего, ЕС должен Венгрии и при этом он одновременно отдает свои финансы Украине. По словам Орбана, эти два потока средств нельзя объединить, они являются разными направлениями.

Ранее сообщалось, что присоединение Киева к ЕС разрушит экономику европейских стран. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер. По его словам, Украина уже выполнила 90% условий для вступления в Евросоюз. Но стране предстоит еще много работы и сам процесс присоединения будет долгим.

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Украина не готова вступить в Евросоюз. На данный момент Киев очень далек от этого. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сравнил эту ситуацию с венгерской поговоркой. «Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС… Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», — передает слова Орбана Hirado. Он также добавил, что Киев очень далек от членства в Евросоюзе. Он сравнил данную ситуацию с венгерской поговоркой — «далеко, как Мако [город в Венгрии] от Иерусалима». Помимо прочего, ЕС должен Венгрии и при этом он одновременно отдает свои финансы Украине. По словам Орбана, эти два потока средств нельзя объединить, они являются разными направлениями. Ранее сообщалось, что присоединение Киева к ЕС разрушит экономику европейских стран. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер. По его словам, Украина уже выполнила 90% условий для вступления в Евросоюз. Но стране предстоит еще много работы и сам процесс присоединения будет долгим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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