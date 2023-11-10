Путин выступит на культурном форуме в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин выступит на форуме, точную дату Кремль сообщит позже, сказал Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин выступит на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы сообщим точно в какой день. Выступление Путина действительно планируется», — рассказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Форум в Санкт-Петерубрге начнется 16 ноября и завершится 18 числа.

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Президент России Владимир Путин выступит на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы сообщим точно в какой день. Выступление Путина действительно планируется», — рассказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Форум в Санкт-Петерубрге начнется 16 ноября и завершится 18 числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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