Путин выступит на культурном форуме в Санкт-Петербурге

Владимир Путин выступит на форуме, точную дату Кремль сообщит позже, сказал Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин выступит на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы сообщим точно в какой день. Выступление Путина действительно планируется», — рассказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Форум в Санкт-Петерубрге начнется 16 ноября и завершится 18 числа.
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