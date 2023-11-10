Песков: Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать уровень красноречия

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден только поддерживать свой уровень красноречия, поскольку победу на поле боя ему достичь не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, что компромисс для Киева неприемлем.
«Для РФ главное достичь своей цели. В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами мы продолжаем СВО. Предыдущие обещания Украины не сбылись. Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он добавил, что Украине пора понять то, что она не сможет одержать победу в СВО.
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