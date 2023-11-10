Песков: Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать уровень красноречия

Песков: Украине пора понять, что ей не добиться победы
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Обещания Украины не сбылись, поэтому Зеленскому нужно повышать свой уровень красноречия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден только поддерживать свой уровень красноречия, поскольку победу на поле боя ему достичь не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, что компромисс для Киева неприемлем.

«Для РФ главное достичь своей цели. В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами мы продолжаем СВО. Предыдущие обещания Украины не сбылись. Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он добавил, что Украине пора понять то, что она не сможет одержать победу в СВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский вынужден только поддерживать свой уровень красноречия, поскольку победу на поле боя ему достичь не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, что компромисс для Киева неприемлем. «Для РФ главное достичь своей цели. В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами мы продолжаем СВО. Предыдущие обещания Украины не сбылись. Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он добавил, что Украине пора понять то, что она не сможет одержать победу в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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