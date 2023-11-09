Пенсионеры ХМАО получат дополнительные выплаты в честь дня рождения округа

10 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Выплаты будут начислены до 8 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве ХМАО приготовили дополнительные выплаты пенсионерам в честь 93-й годовщины образования округа. Информация об этом была опубликована на сайте правительства Югры. «Единовременную денежную выплату получат неработающие пенсионеры, которые проживают у нас в регионе. Прогнозное количество получателей — 303 тысячи югорчан», — процитировали губернатора ХМАО Наталью Комарову на сайте. Решение о дополнительных выплатах было принято на заседании окружного правительства под председательством Комаровой. «Выплаты будут осуществлены до 8 декабря текущего года в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на 1 декабря 2023 года на учете в казенное учреждении Ханты-Мансийского автономного округа „Агентство социального благополучия населения“. Размер единовременной выплаты составит одну тысячу рублей», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова одобрила отпускные и выплаты для семей бойцов СВО. Участники спецоперации, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей.

В правительстве ХМАО приготовили дополнительные выплаты пенсионерам в честь 93-й годовщины образования округа. Информация об этом была опубликована на сайте правительства Югры. «Единовременную денежную выплату получат неработающие пенсионеры, которые проживают у нас в регионе. Прогнозное количество получателей — 303 тысячи югорчан», — процитировали губернатора ХМАО Наталью Комарову на сайте. Решение о дополнительных выплатах было принято на заседании окружного правительства под председательством Комаровой. «Выплаты будут осуществлены до 8 декабря текущего года в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на 1 декабря 2023 года на учете в казенное учреждении Ханты-Мансийского автономного округа „Агентство социального благополучия населения“. Размер единовременной выплаты составит одну тысячу рублей», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова одобрила отпускные и выплаты для семей бойцов СВО. Участники спецоперации, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей.