09 ноября 2023

Пенсионеры ХМАО получат дополнительные выплаты в честь дня рождения округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты будут начислены до 8 декабря Фото:

В правительстве ХМАО приготовили дополнительные выплаты пенсионерам в честь 93-й годовщины образования округа. Информация об этом была опубликована на сайте правительства Югры.

«Единовременную денежную выплату получат неработающие пенсионеры, которые проживают у нас в регионе. Прогнозное количество получателей — 303 тысячи югорчан», — процитировали губернатора ХМАО Наталью Комарову на сайте.

Решение о дополнительных выплатах было принято на заседании окружного правительства под председательством Комаровой. «Выплаты будут осуществлены до 8 декабря текущего года в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на 1 декабря 2023 года на учете в казенное учреждении Ханты-Мансийского автономного округа „Агентство социального благополучия населения“. Размер единовременной выплаты составит одну тысячу рублей», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова одобрила отпускные и выплаты для семей бойцов СВО. Участники спецоперации, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей.

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В правительстве ХМАО приготовили дополнительные выплаты пенсионерам в честь 93-й годовщины образования округа. Информация об этом была опубликована на сайте правительства Югры. «Единовременную денежную выплату получат неработающие пенсионеры, которые проживают у нас в регионе. Прогнозное количество получателей — 303 тысячи югорчан», — процитировали губернатора ХМАО Наталью Комарову на сайте. Решение о дополнительных выплатах было принято на заседании окружного правительства под председательством Комаровой. «Выплаты будут осуществлены до 8 декабря текущего года в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на 1 декабря 2023 года на учете в казенное учреждении Ханты-Мансийского автономного округа „Агентство социального благополучия населения“. Размер единовременной выплаты составит одну тысячу рублей», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова одобрила отпускные и выплаты для семей бойцов СВО. Участники спецоперации, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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