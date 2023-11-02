02 ноября 2023

Губернатор ХМАО одобрила отпускные и выплаты для семей бойцов СВО

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Участники СВО, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату Фото:

Участники СВО, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей. Постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра Z Официально».

«Принято решение о выплате в размере 25 тысяч рублей гражданам, принимающим участие в СВО, прибывшим в отпуск в автономный округ. Важно, что выплата будет производиться без предъявления проездных документов, на основании информации, полученной от окружного военкомата», — указано в публикации.

Власти поясняют, что решение было принято главой региона по итогам встречи с бойцами из Лангепаса, прибывшими в отпуск. Кроме того, Комарова одобрила выплату братьям и сестрам участника СВО в случае его гибели, если у бойца нет родителей, супруги и детей. «Также региональное законодательство синхронизируется с федеральным при предоставлении выплат из бюджета автономного округа при получении ранения. Устанавливается единый размер региональной денежной выплаты при получении ранения без подтверждения степени тяжести — 500 тысяч рублей», — цитирует сайт правительства слова губернатора.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО пообещала упростить оформление отпусков для бойцов СВО. Она сделала такое заявление в ходе встречи с прибывшими на побывку солдатами в Лангепасе.

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Участники СВО, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей. Постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра Z Официально». «Принято решение о выплате в размере 25 тысяч рублей гражданам, принимающим участие в СВО, прибывшим в отпуск в автономный округ. Важно, что выплата будет производиться без предъявления проездных документов, на основании информации, полученной от окружного военкомата», — указано в публикации. Власти поясняют, что решение было принято главой региона по итогам встречи с бойцами из Лангепаса, прибывшими в отпуск. Кроме того, Комарова одобрила выплату братьям и сестрам участника СВО в случае его гибели, если у бойца нет родителей, супруги и детей. «Также региональное законодательство синхронизируется с федеральным при предоставлении выплат из бюджета автономного округа при получении ранения. Устанавливается единый размер региональной денежной выплаты при получении ранения без подтверждения степени тяжести — 500 тысяч рублей», — цитирует сайт правительства слова губернатора. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО пообещала упростить оформление отпусков для бойцов СВО. Она сделала такое заявление в ходе встречи с прибывшими на побывку солдатами в Лангепасе.
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