В ХМАО рекордно подорожало куриное мясо

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на курицу. Больше всего мясо по региону подорожало в Нижневартовске — на 35%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.
«Средняя стоимость килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса сейчас в Нижневартовске составляет почти 280 рублей. В начале января цена была на уровне 206 рублей», — следует из статистики ведомства.
В среднем по региону мясо курицы с начала года подорожало на 16% — со 208 до 242 рублей. Согласно данным исследования, дешевле всего продукция стоит в Сургуте. Здесь курицу продают по 220 рублей за килограмм.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обвалились цены на мандарины. Тогда стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%.
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