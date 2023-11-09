В ХМАО рекордно подорожало куриное мясо

10 ноября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Больше всего по ХМАО курица подорожала в Нижневартовске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на курицу. Больше всего мясо по региону подорожало в Нижневартовске — на 35%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса сейчас в Нижневартовске составляет почти 280 рублей. В начале января цена была на уровне 206 рублей», — следует из статистики ведомства. В среднем по региону мясо курицы с начала года подорожало на 16% — со 208 до 242 рублей. Согласно данным исследования, дешевле всего продукция стоит в Сургуте. Здесь курицу продают по 220 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обвалились цены на мандарины. Тогда стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%.

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на курицу. Больше всего мясо по региону подорожало в Нижневартовске — на 35%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса сейчас в Нижневартовске составляет почти 280 рублей. В начале января цена была на уровне 206 рублей», — следует из статистики ведомства. В среднем по региону мясо курицы с начала года подорожало на 16% — со 208 до 242 рублей. Согласно данным исследования, дешевле всего продукция стоит в Сургуте. Здесь курицу продают по 220 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обвалились цены на мандарины. Тогда стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%.