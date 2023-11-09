09 ноября 2023

В ХМАО рекордно подорожало куриное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, мясо птицы, мясной отдел, полуфабрикаты, курица
Больше всего по ХМАО курица подорожала в Нижневартовске (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на курицу. Больше всего мясо по региону подорожало в Нижневартовске — на 35%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.

«Средняя стоимость килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса сейчас в Нижневартовске составляет почти 280 рублей. В начале января цена была на уровне 206 рублей», — следует из статистики ведомства.

В среднем по региону мясо курицы с начала года подорожало на 16% — со 208 до 242 рублей. Согласно данным исследования, дешевле всего продукция стоит в Сургуте. Здесь курицу продают по 220 рублей за килограмм.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обвалились цены на мандарины. Тогда стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на курицу. Больше всего мясо по региону подорожало в Нижневартовске — на 35%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса сейчас в Нижневартовске составляет почти 280 рублей. В начале января цена была на уровне 206 рублей», — следует из статистики ведомства. В среднем по региону мясо курицы с начала года подорожало на 16% — со 208 до 242 рублей. Согласно данным исследования, дешевле всего продукция стоит в Сургуте. Здесь курицу продают по 220 рублей за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обвалились цены на мандарины. Тогда стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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