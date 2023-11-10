В Екатеринбурге прокуратура наведается в школу, которую заполонили тараканы

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку школы № 156 на Вторчермете, где столовую заполонили тараканы. Выяснять обстоятельства также будут сотрудники Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора проверит соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в школьной столовой МБОУ СОШ № 156», — заявили в областной прокуратуре. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее родители учеников екатеринбургская школы №22, из которой массово уволились учителя, пожаловались на тараканов в столовой. Некоторые из мам и пап рассказали, что дети приносили тараканов в портфелях.
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