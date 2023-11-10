В Екатеринбурге прокуратура наведается в школу, которую заполонили тараканы

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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, насекомые, тараканы
Тараканов за трубой в столовой обнаружили школьники (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку школы № 156 на Вторчермете, где столовую заполонили тараканы. Выяснять обстоятельства также будут сотрудники Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора проверит соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в школьной столовой МБОУ СОШ № 156», — заявили в областной прокуратуре. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее родители учеников екатеринбургская школы №22, из которой массово уволились учителя, пожаловались на тараканов в столовой. Некоторые из мам и пап рассказали, что дети приносили тараканов в портфелях.

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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку школы № 156 на Вторчермете, где столовую заполонили тараканы. Выяснять обстоятельства также будут сотрудники Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура с привлечением специалистов территориального подразделения Управления Роспотребнадзора проверит соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в школьной столовой МБОУ СОШ № 156», — заявили в областной прокуратуре. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее родители учеников екатеринбургская школы №22, из которой массово уволились учителя, пожаловались на тараканов в столовой. Некоторые из мам и пап рассказали, что дети приносили тараканов в портфелях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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