СК отказал в возбуждении уголовного дела на челябинскую спортшколу

СУ СКР по Челябинской области отказал в возбуждении уголовного дела после проверки спортшколы, где закрыли секцию для людей с ограниченными возможностями. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«В СУ СКР по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе.
Бастрыкин взял ход проверки на контроль в конце сентября. Тогда спортсмены с ограниченными возможностями обратились к председателю СКР с жалобой на закрытие секции по бочче. Из-за этого воспитанники не могли участвовать в соревнованиях.
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