СК отказал в возбуждении уголовного дела на челябинскую спортшколу

10 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

В возбуждении уголовного дела отказали по результатам проверки Фото: Илья Московец © URA.RU СУ СКР по Челябинской области отказал в возбуждении уголовного дела после проверки спортшколы, где закрыли секцию для людей с ограниченными возможностями. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В СУ СКР по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе. Бастрыкин взял ход проверки на контроль в конце сентября. Тогда спортсмены с ограниченными возможностями обратились к председателю СКР с жалобой на закрытие секции по бочче. Из-за этого воспитанники не могли участвовать в соревнованиях.

СУ СКР по Челябинской области отказал в возбуждении уголовного дела после проверки спортшколы, где закрыли секцию для людей с ограниченными возможностями. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В СУ СКР по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе. Бастрыкин взял ход проверки на контроль в конце сентября. Тогда спортсмены с ограниченными возможностями обратились к председателю СКР с жалобой на закрытие секции по бочче. Из-за этого воспитанники не могли участвовать в соревнованиях.