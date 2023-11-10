СК отказал в возбуждении уголовного дела на челябинскую спортшколу

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Клипарт. Магнитогорск, следственный комитет, челябинская область, шеврон следственного комитета
В возбуждении уголовного дела отказали по результатам проверки Фото:

СУ СКР по Челябинской области отказал в возбуждении уголовного дела после проверки спортшколы, где закрыли секцию для людей с ограниченными возможностями. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«В СУ СКР по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе.

Бастрыкин взял ход проверки на контроль в конце сентября. Тогда спортсмены с ограниченными возможностями обратились к председателю СКР с жалобой на закрытие секции по бочче. Из-за этого воспитанники не могли участвовать в соревнованиях.

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СУ СКР по Челябинской области отказал в возбуждении уголовного дела после проверки спортшколы, где закрыли секцию для людей с ограниченными возможностями. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В СУ СКР по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе. Бастрыкин взял ход проверки на контроль в конце сентября. Тогда спортсмены с ограниченными возможностями обратились к председателю СКР с жалобой на закрытие секции по бочче. Из-за этого воспитанники не могли участвовать в соревнованиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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