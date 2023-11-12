12 ноября 2023

В Госдуме приступили к обсуждению ужесточения абортов

Депутат Фролова: в ноябре Госдума будет обсуждать проблему абортов в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Аборты будут обсуждать в рамках защиты семейных ценностей, сказала Тамара Фролова Фото:

В Госдуме всерьез обсуждают вопросы, связанные с ужесточением абортов в России. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член думского комитета по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.

«Сегодня комитет по охране здоровья Госдумы находится в эпицентре масштабной работы по вопросам прерывания беременности. Мы собираем самые разные предложения от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской православной церкви, поступающих на эту тему, изучаем экспертные мнения по возможному изменению законодательства на этот счет. В течение ноября эта работа будет активно продолжаться», — сказала Тамара Фролова.

По ее словам, в первую очередь комитет Госдумы будет руководствоваться защитой семейных ценностей. «Наша задача — учесть весь опыт, который есть в нашей стране, досконально проработать вопрос с нравственной, медицинской, юридической, религиозной точек зрения. Могу сказать, что на сегодня ряд поступивших предложений противоречит друг другу. Поэтому это не работа одного дня. Однако, я думаю, что объединив усилия, мы найдем самые оптимальные механизмы регулирования этой сферы, в центре которых будет защита семейных ценностей» — подчеркнула депутат.

В России начали обсуждать различные запреты, связанные с прерыванием беременности. Частные клиники в нескольких регионах добровольно отказались от проведения процедур. О том, сколько на самом деле в стране делают абортов и как к этому относится профессиональное сообщество, в материале URA.RU.

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В Госдуме всерьез обсуждают вопросы, связанные с ужесточением абортов в России. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член думского комитета по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Тамара Фролова. «Сегодня комитет по охране здоровья Госдумы находится в эпицентре масштабной работы по вопросам прерывания беременности. Мы собираем самые разные предложения от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской православной церкви, поступающих на эту тему, изучаем экспертные мнения по возможному изменению законодательства на этот счет. В течение ноября эта работа будет активно продолжаться», — сказала Тамара Фролова. По ее словам, в первую очередь комитет Госдумы будет руководствоваться защитой семейных ценностей. «Наша задача — учесть весь опыт, который есть в нашей стране, досконально проработать вопрос с нравственной, медицинской, юридической, религиозной точек зрения. Могу сказать, что на сегодня ряд поступивших предложений противоречит друг другу. Поэтому это не работа одного дня. Однако, я думаю, что объединив усилия, мы найдем самые оптимальные механизмы регулирования этой сферы, в центре которых будет защита семейных ценностей» — подчеркнула депутат. В России начали обсуждать различные запреты, связанные с прерыванием беременности. Частные клиники в нескольких регионах добровольно отказались от проведения процедур. О том, сколько на самом деле в стране делают абортов и как к этому относится профессиональное сообщество, в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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