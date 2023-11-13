Демограф Чесноков: реальное число абортов в РФ доходит до полутора миллионов

13 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Благодаря консультациям, врачам удается сохранить порядка 15% беременностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Реальное число абортов в России превышает официальную статистику в пять раз и доходит до полутора миллионов в год. Об этом, основываясь на проведенные исследования, в беседе с URA.RU сообщил демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ», член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению, координатор общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения и семейных ценностей «За жизнь!» Сергей Чесноков. Минздрав РФ ужесточил требования к обороту средств для медикаментозного аборта. Теперь они входят в список предметно-количественного учета. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что проблема абортов стоит остро в стране, но придумал, как ее решить: по его словам, нужно повышать социальное и экономическое положение. Дискуссия об абортах развернулась и в Госдуме: экс-депутат Госдумы Инга Юмашева выступила за запрет данной процедуры на круглом столе в нижней палате парламента РФ. Действующий депутат Султан Хамзаев предложил платить женщинам за отказ от абортов. Не все парламентарии оценили данные предложения и ответили жесткой критикой. При этом частные клиники в нескольких регионах России добровольно отказались проводить данную процедуру. Сколько абортов делают в России Новость по теме Свердловская область стала лидером в России по числу абортов «Ситуация с абортами в России тяжелая и довольно давно. У нас около полутора миллионов процедур хотя по официальной статистике их 300 тысяч. (По данным Минздрава, в 2021 году их было 411 414, а в 2022 — 395 201. Статистика Росстата говорит о 517,7 тысячах случаях в 2021 году.) Не считаются аборты в частных клиниках и медикаментозные. Поэтому сейчас обсуждается инициатива по запрету прерываний беременности в частных клиниках. Тогда государство сможет начать контролировать ситуацию, чтобы можно было вести предабортное консультирование. Поскольку в данный момент больше половины женщин не доходят до консультантов, им помощь не может быть предложена», — сказал Сергей Чесноков. По его словам, работа с психологом помогает сохранить часть беременностей. «Такую помощь принимают как минимум 10-15%, поэтому это будет число дополнительных рождений. Если этот поток будет идти через государственные клиники, женщины смогут попасть к психологам», — отметил демограф. Могут ли запретить аборты в РФ Обсуждение проблемы абортов уже приобрело серьезный характер. Как URA.RU рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Тамара Фролова, в ноябре будут обсуждаться все поступившие предложения. «Сегодня комитет по охране здоровья Госдумы находится в эпицентре масштабной работы по вопросам прерывания беременности. Мы собираем самые разные предложения от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской православной церкви, поступающих на эту тему, изучаем экспертные мнения по возможному изменению законодательства на этот счет. В течение ноября эта работа будет активно продолжаться», — сказала Тамара Фролова. В первую очередь будут руководствоваться защитой семейных ценностей, продолжила депутат. «Могу сказать, что на сегодня ряд поступивших предложений противоречит друг другу. Поэтому это не работа одного дня. Однако, я думаю, что объединив усилия, мы найдем самые оптимальные механизмы регулирования этой сферы, в центре которых будет защита семейных ценностей» — подчеркнула собеседница URA.RU. Почему в России делают аборты В большинстве случаев решение сделать аборт связано с психологическими проблемами женщины, добавил Чесноков. «По финансовым проблемам это 20-27% в зависимости от того, где живет женщина: в селе или крупом городе. Около 70-80% — это все-таки психологические проблемы: неразрешенные отношения с мужем, с партнером, уже там есть дети и не хочется следующих, а также давление со стороны родственников. Мы проводили исследование в 2017 году и 2021, и результаты остались примерно одинаковыми», — подчеркнул эксперт. Аборт — это ответственность обоих родителей Член президиума «Союза отцов» Алексей Чегодаев, в беседе с агентством отметил, что при желании сделать аборт, консультацию должны посетить не только будущая мама, но и папа. Важно, чтобы мужчина осознавал ответственность за происходящее. Новость по теме Тюменка выступила против платы женщинам за отказ от аборта «Есть проблема культуры отцовства. Школы, вузы и медицинские учреждения должны с любовью и заботой говорить о семье не только с девочками, но и с мальчиками, обсуждать последствия нежелательной беременности. Озвучивалась прекрасная инициатива, чтобы с беременной работал психолог, но важно, чтобы эта работа продолжалась с парой. Важно, чтобы такие решения, как аборт, принимались вместе с отцом, при его личном присутствии», — предложил Чегодаев. Он уверен, что полный запрет абортов не приведет ни к чему хорошему. «У меня больше христианская позиция — против прерывания беременности, если нет медицинских показаний и угрозы жизни. Полный запрет не решит проблему демографии, более того, есть риск увеличения подпольных абортов», — поделился член президиума «Союза отцов». Как должна проходить процедура аборта Новость по теме Власти российских регионов потребовали от частных клиник отказ от абортов Доктор обязан рассказать о рисках и дать время обдумать решение, сказала заведующая Центром акушерства и гинекологии Сюзи Хоецян. «После беседы 90% из них понимают, что не стоит прерывать беременность, потому что могут быть последствия для организма. Мы пациентам даем определенное количество дней на обдумывание. До седьмой недели дается три дня, когда успеваем попасть на фармаборт, на седьмой — десятой неделе дается семь дней, а на 10-11 неделе — три дня, потому что процедура возможна только до 12-той недели по желанию пациентки. Потом девушки подписывают согласие, что они в курсе всех рисков», — сообщила врач. Риски запрета абортов в РФ При этом врачи против полного запрета абортов. Причины URA.RU объяснила онколог из Центральной больницы Управления делами Президента Маргарита Мамаджанян. «Запрещать точно не стоит. В этом случае вновь вырастет количество незаконных абортов, а значит и число осложнений, влияющих не репродуктивное здоровье женщин. Основные риски — маточное кровотечение, риски перфорация матки, воспалительные заболевания матки, придатков, бесплодие», — предупредила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реальное число абортов в России превышает официальную статистику в пять раз и доходит до полутора миллионов в год. Об этом, основываясь на проведенные исследования, в беседе с URA.RU сообщил демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ», член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению, координатор общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения и семейных ценностей «За жизнь!» Сергей Чесноков. Минздрав РФ ужесточил требования к обороту средств для медикаментозного аборта. Теперь они входят в список предметно-количественного учета. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что проблема абортов стоит остро в стране, но придумал, как ее решить: по его словам, нужно повышать социальное и экономическое положение. Дискуссия об абортах развернулась и в Госдуме: экс-депутат Госдумы Инга Юмашева выступила за запрет данной процедуры на круглом столе в нижней палате парламента РФ. Действующий депутат Султан Хамзаев предложил платить женщинам за отказ от абортов. Не все парламентарии оценили данные предложения и ответили жесткой критикой. При этом частные клиники в нескольких регионах России добровольно отказались проводить данную процедуру. «Ситуация с абортами в России тяжелая и довольно давно. У нас около полутора миллионов процедур хотя по официальной статистике их 300 тысяч. (По данным Минздрава, в 2021 году их было 411 414, а в 2022 — 395 201. Статистика Росстата говорит о 517,7 тысячах случаях в 2021 году.) Не считаются аборты в частных клиниках и медикаментозные. Поэтому сейчас обсуждается инициатива по запрету прерываний беременности в частных клиниках. Тогда государство сможет начать контролировать ситуацию, чтобы можно было вести предабортное консультирование. Поскольку в данный момент больше половины женщин не доходят до консультантов, им помощь не может быть предложена», — сказал Сергей Чесноков. По его словам, работа с психологом помогает сохранить часть беременностей. «Такую помощь принимают как минимум 10-15%, поэтому это будет число дополнительных рождений. Если этот поток будет идти через государственные клиники, женщины смогут попасть к психологам», — отметил демограф. Обсуждение проблемы абортов уже приобрело серьезный характер. Как URA.RU рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Тамара Фролова, в ноябре будут обсуждаться все поступившие предложения. В первую очередь будут руководствоваться защитой семейных ценностей, продолжила депутат. «Могу сказать, что на сегодня ряд поступивших предложений противоречит друг другу. Поэтому это не работа одного дня. Однако, я думаю, что объединив усилия, мы найдем самые оптимальные механизмы регулирования этой сферы, в центре которых будет защита семейных ценностей» — подчеркнула собеседница URA.RU. В большинстве случаев решение сделать аборт связано с психологическими проблемами женщины, добавил Чесноков. «По финансовым проблемам это 20-27% в зависимости от того, где живет женщина: в селе или крупом городе. Около 70-80% — это все-таки психологические проблемы: неразрешенные отношения с мужем, с партнером, уже там есть дети и не хочется следующих, а также давление со стороны родственников. Мы проводили исследование в 2017 году и 2021, и результаты остались примерно одинаковыми», — подчеркнул эксперт. Член президиума «Союза отцов» Алексей Чегодаев, в беседе с агентством отметил, что при желании сделать аборт, консультацию должны посетить не только будущая мама, но и папа. Важно, чтобы мужчина осознавал ответственность за происходящее. «Есть проблема культуры отцовства. Школы, вузы и медицинские учреждения должны с любовью и заботой говорить о семье не только с девочками, но и с мальчиками, обсуждать последствия нежелательной беременности. Озвучивалась прекрасная инициатива, чтобы с беременной работал психолог, но важно, чтобы эта работа продолжалась с парой. Важно, чтобы такие решения, как аборт, принимались вместе с отцом, при его личном присутствии», — предложил Чегодаев. Он уверен, что полный запрет абортов не приведет ни к чему хорошему. «У меня больше христианская позиция — против прерывания беременности, если нет медицинских показаний и угрозы жизни. Полный запрет не решит проблему демографии, более того, есть риск увеличения подпольных абортов», — поделился член президиума «Союза отцов». Доктор обязан рассказать о рисках и дать время обдумать решение, сказала заведующая Центром акушерства и гинекологии Сюзи Хоецян. «После беседы 90% из них понимают, что не стоит прерывать беременность, потому что могут быть последствия для организма. Мы пациентам даем определенное количество дней на обдумывание. До седьмой недели дается три дня, когда успеваем попасть на фармаборт, на седьмой — десятой неделе дается семь дней, а на 10-11 неделе — три дня, потому что процедура возможна только до 12-той недели по желанию пациентки. Потом девушки подписывают согласие, что они в курсе всех рисков», — сообщила врач. При этом врачи против полного запрета абортов. Причины URA.RU объяснила онколог из Центральной больницы Управления делами Президента Маргарита Мамаджанян. «Запрещать точно не стоит. В этом случае вновь вырастет количество незаконных абортов, а значит и число осложнений, влияющих не репродуктивное здоровье женщин. Основные риски — маточное кровотечение, риски перфорация матки, воспалительные заболевания матки, придатков, бесплодие», — предупредила собеседница агентства.