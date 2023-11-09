09 ноября 2023

В Нижневартовске выставили на продажу культовое итальянское кафе. Фото

В Нижневартовске распродают итальянское кафе «Джусто Густо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Рома Бантик готовит пиццу в ресторане "Вкус Улиц". Екатеринбург, пицца, приготовление пиццы
В Нижневартовске продают пиццерию «Джусто Густо» (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Оно стало одним из первых в городе, где начали готовить неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Заведение решили продать из-за капремонта здания театра, где оно находится, рассказал URA.RU владелец кафе Сергей Шапкин.

«Театр юного зрителя уходит на капремонт в январе. Всех, скажем так, расселяют оттуда. Мы сначала смотрели варианты открытия в другой точке, но в Нижневартовске проблема с местами. Во-вторых, количество денег надо вложить такое, что проще открыть не в Нижневартовске какое-нибудь кафе или ресторан», — пояснил журналисту агентства ресторатор.

Владельцы кафе арендовали помещение, поэтому в первую очередь продают оборудование, мебель и саму концепцию кафе. В целом же по Нижневартовску на площадках онлайн-объявлений сейчас опубликовано более сотни публикаций о продаже бизнеса в сфере общепита. Среди них, например, кофейня Coffee Hub, а также кафе «Колобок».

Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский театр юного зрителя закроется на капитальный ремонт. Тогда стало известно, что на реконструкцию здания уйдет год.

Владельцы кафе продают оборудование, мебель и концепцию заведения
Владельцы кафе продают оборудование, мебель и концепцию заведения
Фото:

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В Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Оно стало одним из первых в городе, где начали готовить неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Заведение решили продать из-за капремонта здания театра, где оно находится, рассказал URA.RU владелец кафе Сергей Шапкин. «Театр юного зрителя уходит на капремонт в январе. Всех, скажем так, расселяют оттуда. Мы сначала смотрели варианты открытия в другой точке, но в Нижневартовске проблема с местами. Во-вторых, количество денег надо вложить такое, что проще открыть не в Нижневартовске какое-нибудь кафе или ресторан», — пояснил журналисту агентства ресторатор. Владельцы кафе арендовали помещение, поэтому в первую очередь продают оборудование, мебель и саму концепцию кафе. В целом же по Нижневартовску на площадках онлайн-объявлений сейчас опубликовано более сотни публикаций о продаже бизнеса в сфере общепита. Среди них, например, кофейня Coffee Hub, а также кафе «Колобок». Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский театр юного зрителя закроется на капитальный ремонт. Тогда стало известно, что на реконструкцию здания уйдет год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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