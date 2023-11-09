В Нижневартовске выставили на продажу культовое итальянское кафе. Фото

В Нижневартовске распродают итальянское кафе «Джусто Густо»

10 ноября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске продают пиццерию «Джусто Густо» (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Оно стало одним из первых в городе, где начали готовить неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Заведение решили продать из-за капремонта здания театра, где оно находится, рассказал URA.RU владелец кафе Сергей Шапкин. «Театр юного зрителя уходит на капремонт в январе. Всех, скажем так, расселяют оттуда. Мы сначала смотрели варианты открытия в другой точке, но в Нижневартовске проблема с местами. Во-вторых, количество денег надо вложить такое, что проще открыть не в Нижневартовске какое-нибудь кафе или ресторан», — пояснил журналисту агентства ресторатор. Владельцы кафе арендовали помещение, поэтому в первую очередь продают оборудование, мебель и саму концепцию кафе. В целом же по Нижневартовску на площадках онлайн-объявлений сейчас опубликовано более сотни публикаций о продаже бизнеса в сфере общепита. Среди них, например, кофейня Coffee Hub, а также кафе «Колобок». Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский театр юного зрителя закроется на капитальный ремонт. Тогда стало известно, что на реконструкцию здания уйдет год. Владельцы кафе продают оборудование, мебель и концепцию заведения Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)

В Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Оно стало одним из первых в городе, где начали готовить неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Заведение решили продать из-за капремонта здания театра, где оно находится, рассказал URA.RU владелец кафе Сергей Шапкин. «Театр юного зрителя уходит на капремонт в январе. Всех, скажем так, расселяют оттуда. Мы сначала смотрели варианты открытия в другой точке, но в Нижневартовске проблема с местами. Во-вторых, количество денег надо вложить такое, что проще открыть не в Нижневартовске какое-нибудь кафе или ресторан», — пояснил журналисту агентства ресторатор. Владельцы кафе арендовали помещение, поэтому в первую очередь продают оборудование, мебель и саму концепцию кафе. В целом же по Нижневартовску на площадках онлайн-объявлений сейчас опубликовано более сотни публикаций о продаже бизнеса в сфере общепита. Среди них, например, кофейня Coffee Hub, а также кафе «Колобок». Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский театр юного зрителя закроется на капитальный ремонт. Тогда стало известно, что на реконструкцию здания уйдет год.