В Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Оно стало одним из первых в городе, где начали готовить неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Заведение решили продать из-за капремонта здания театра, где оно находится, рассказал URA.RU владелец кафе Сергей Шапкин.
«Театр юного зрителя уходит на капремонт в январе. Всех, скажем так, расселяют оттуда. Мы сначала смотрели варианты открытия в другой точке, но в Нижневартовске проблема с местами. Во-вторых, количество денег надо вложить такое, что проще открыть не в Нижневартовске какое-нибудь кафе или ресторан», — пояснил журналисту агентства ресторатор.
Владельцы кафе арендовали помещение, поэтому в первую очередь продают оборудование, мебель и саму концепцию кафе. В целом же по Нижневартовску на площадках онлайн-объявлений сейчас опубликовано более сотни публикаций о продаже бизнеса в сфере общепита. Среди них, например, кофейня Coffee Hub, а также кафе «Колобок».
Ранее URA.RU рассказывало, что нижневартовский театр юного зрителя закроется на капитальный ремонт. Тогда стало известно, что на реконструкцию здания уйдет год.
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