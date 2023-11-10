Главу «Польского антивоенного движения» арестовали за критику украинцев

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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Ежи Анджеевский арестован за критику польского правительства, пишет Mysl Polska Фото:

Лидера «Польского антивоенного движения» Ежи Анджеевского арестовали за критику украинцев. Деятель был задержан полицией и приговорен к трехмесячному заключению за публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) об Украине и украинцах. Об этом сообщает газета Mysl Polska.

«Ежи Анджеевский был задержан вчера полицией. Ему придется отбыть три месяца тюремного заключения за посты об Украине и украинцах», — говорится в материале газеты. Там добавили, что наказание последовало за критику иммигрантов с Украины и политики польского правительства в отношении украинцев.

Анджеевскому, который принял 40 беженцев из Украины, ранее также был назначен штраф за «оскорбление украинцев» из-за его постов в социальных сетях, в которых он выражал негативное отношение к украинским политическим фигурам. В результате этого он был оштрафован на 1,5 тысячи золотых.

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Лидера «Польского антивоенного движения» Ежи Анджеевского арестовали за критику украинцев. Деятель был задержан полицией и приговорен к трехмесячному заключению за публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) об Украине и украинцах. Об этом сообщает газета Mysl Polska. «Ежи Анджеевский был задержан вчера полицией. Ему придется отбыть три месяца тюремного заключения за посты об Украине и украинцах», — говорится в материале газеты. Там добавили, что наказание последовало за критику иммигрантов с Украины и политики польского правительства в отношении украинцев. Анджеевскому, который принял 40 беженцев из Украины, ранее также был назначен штраф за «оскорбление украинцев» из-за его постов в социальных сетях, в которых он выражал негативное отношение к украинским политическим фигурам. В результате этого он был оштрафован на 1,5 тысячи золотых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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