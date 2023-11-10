Главу «Польского антивоенного движения» арестовали за критику украинцев

10 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Ежи Анджеевский арестован за критику польского правительства, пишет Mysl Polska Фото: Илья Московец © URA.RU Лидера «Польского антивоенного движения» Ежи Анджеевского арестовали за критику украинцев. Деятель был задержан полицией и приговорен к трехмесячному заключению за публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) об Украине и украинцах. Об этом сообщает газета Mysl Polska. «Ежи Анджеевский был задержан вчера полицией. Ему придется отбыть три месяца тюремного заключения за посты об Украине и украинцах», — говорится в материале газеты. Там добавили, что наказание последовало за критику иммигрантов с Украины и политики польского правительства в отношении украинцев. Анджеевскому, который принял 40 беженцев из Украины, ранее также был назначен штраф за «оскорбление украинцев» из-за его постов в социальных сетях, в которых он выражал негативное отношение к украинским политическим фигурам. В результате этого он был оштрафован на 1,5 тысячи золотых.

Лидера «Польского антивоенного движения» Ежи Анджеевского арестовали за критику украинцев. Деятель был задержан полицией и приговорен к трехмесячному заключению за публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) об Украине и украинцах. Об этом сообщает газета Mysl Polska. «Ежи Анджеевский был задержан вчера полицией. Ему придется отбыть три месяца тюремного заключения за посты об Украине и украинцах», — говорится в материале газеты. Там добавили, что наказание последовало за критику иммигрантов с Украины и политики польского правительства в отношении украинцев. Анджеевскому, который принял 40 беженцев из Украины, ранее также был назначен штраф за «оскорбление украинцев» из-за его постов в социальных сетях, в которых он выражал негативное отношение к украинским политическим фигурам. В результате этого он был оштрафован на 1,5 тысячи золотых.