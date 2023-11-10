Binance запретила обслуживание депозитов в рублях

10 ноября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Вывести рубли можно до 31 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Криптовалютная блокчейн-система Binance прекратила обслуживания депозитов в рублях. Об этом сообщается в заявлении финансовой организации. Уточняется, что это произошло после выхода РФ из системы CommEX. «После решения о выходе из России и продаже CommEX, Binance прекратит депозиты в российских рублях», — говорится в заявлении. Уточняется, что Binance запретит депозиты уже 15 ноября. Уже существующие финансы в рублях можно будет вывести до 31 января 2024 года.



Binance допускала полный уход из РФ в августе 2023 года. Об этом сообщала американская газета The Wall Street Journal. Представители системы говорили, что Россия являлась очень важным рынком для Binance.

Криптовалютная блокчейн-система Binance прекратила обслуживания депозитов в рублях. Об этом сообщается в заявлении финансовой организации. Уточняется, что это произошло после выхода РФ из системы CommEX. «После решения о выходе из России и продаже CommEX, Binance прекратит депозиты в российских рублях», — говорится в заявлении. Уточняется, что Binance запретит депозиты уже 15 ноября. Уже существующие финансы в рублях можно будет вывести до 31 января 2024 года. Binance допускала полный уход из РФ в августе 2023 года. Об этом сообщала американская газета The Wall Street Journal. Представители системы говорили, что Россия являлась очень важным рынком для Binance.