В Перми осудят директора УК, из-за которого льдом убило женщину

10 ноября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Уголовное дело передано в суд Фото: Владимир Жабриков Завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, которая обслуживала дом по улице Ушакова в Перми. Весной 2023 года с крыши этого дома лед упал на идущую по улице женщину. В результате случившегося пермячка скончалась на месте. Сейчас дело направлено для рассмотрения в суд. «По версии следствия, генеральный директор управляющий компании, которая обслуживала дом ул. Ушакова, допустил преступное бездействие, в результате чего погибла женщина. На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Трагический случай произошел в Перми 24 марта 2023 года. Женщина шла возле дома по ул. Ушакова, когда с крыши на нее упала ледяная глыба. Пермячка скончалась на месте, приехавшие на место медики констатировали ее смерть. Позже управляющую компанию оштрафовали, а директора арестовали. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и уголовный штраф.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, которая обслуживала дом по улице Ушакова в Перми. Весной 2023 года с крыши этого дома лед упал на идущую по улице женщину. В результате случившегося пермячка скончалась на месте. Сейчас дело направлено для рассмотрения в суд. «По версии следствия, генеральный директор управляющий компании, которая обслуживала дом ул. Ушакова, допустил преступное бездействие, в результате чего погибла женщина. На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Трагический случай произошел в Перми 24 марта 2023 года. Женщина шла возле дома по ул. Ушакова, когда с крыши на нее упала ледяная глыба. Пермячка скончалась на месте, приехавшие на место медики констатировали ее смерть. Позже управляющую компанию оштрафовали, а директора арестовали. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и уголовный штраф.