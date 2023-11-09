09 ноября 2023

В Перми осудят директора УК, из-за которого льдом убило женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Уголовное дело передано в суд Фото:

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, которая обслуживала дом по улице Ушакова в Перми. Весной 2023 года с крыши этого дома лед упал на идущую по улице женщину. В результате случившегося пермячка скончалась на месте. Сейчас дело направлено для рассмотрения в суд.

«По версии следствия, генеральный директор управляющий компании, которая обслуживала дом ул. Ушакова, допустил преступное бездействие, в результате чего погибла женщина. На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Трагический случай произошел в Перми 24 марта 2023 года. Женщина шла возле дома по ул. Ушакова, когда с крыши на нее упала ледяная глыба. Пермячка скончалась на месте, приехавшие на место медики констатировали ее смерть. Позже управляющую компанию оштрафовали, а директора арестовали. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и уголовный штраф.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, которая обслуживала дом по улице Ушакова в Перми. Весной 2023 года с крыши этого дома лед упал на идущую по улице женщину. В результате случившегося пермячка скончалась на месте. Сейчас дело направлено для рассмотрения в суд. «По версии следствия, генеральный директор управляющий компании, которая обслуживала дом ул. Ушакова, допустил преступное бездействие, в результате чего погибла женщина. На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Трагический случай произошел в Перми 24 марта 2023 года. Женщина шла возле дома по ул. Ушакова, когда с крыши на нее упала ледяная глыба. Пермячка скончалась на месте, приехавшие на место медики констатировали ее смерть. Позже управляющую компанию оштрафовали, а директора арестовали. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и уголовный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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