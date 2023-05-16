16 мая 2023

В Перми УК оштрафовали за гибель женщины от упавшей глыбы льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Штраф УК должна выплатить в течение 60 дней Фото:

Суд в Перми оштрафовал компанию, управляющую домом, с крыши которого в марте упала глыба льда, убив прохожую. УК должна заплатить 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Кировского районного суда.

«Установив вину юридического лица в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), мировой судья назначил штраф в размере 130 тысяч рублей», — говорится на сайте. УК предоставлено 60 дней, чтобы заплатить штраф.

Несчастный случай произошел в марте текущего года. С дома по улице Адмирала Ушакова, 20 упала глыба льда на голову местной жительнице, из-за чего она погибла на месте. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), позже был задержан глава УК, ответственной за содержание дома.

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Суд в Перми оштрафовал компанию, управляющую домом, с крыши которого в марте упала глыба льда, убив прохожую. УК должна заплатить 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Кировского районного суда. «Установив вину юридического лица в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), мировой судья назначил штраф в размере 130 тысяч рублей», — говорится на сайте. УК предоставлено 60 дней, чтобы заплатить штраф. Несчастный случай произошел в марте текущего года. С дома по улице Адмирала Ушакова, 20 упала глыба льда на голову местной жительнице, из-за чего она погибла на месте. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), позже был задержан глава УК, ответственной за содержание дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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