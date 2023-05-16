В Перми УК оштрафовали за гибель женщины от упавшей глыбы льда

Суд в Перми оштрафовал компанию, управляющую домом, с крыши которого в марте упала глыба льда, убив прохожую. УК должна заплатить 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Кировского районного суда.
«Установив вину юридического лица в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), мировой судья назначил штраф в размере 130 тысяч рублей», — говорится на сайте. УК предоставлено 60 дней, чтобы заплатить штраф.
Несчастный случай произошел в марте текущего года. С дома по улице Адмирала Ушакова, 20 упала глыба льда на голову местной жительнице, из-за чего она погибла на месте. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), позже был задержан глава УК, ответственной за содержание дома.
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