Свердловчанку с диабетом вызвали в СК после жалоб на минздрав

10 ноября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Наталью Масалкину вызвали на опрос в СКР по Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После новости URA.RU жительницу Екатеринбурга Наталью Масалкину, которой в 2006 поставили диагноз диабет, вызвали в свердловский СКР. Женщина борется с региональным минздравом за право получения инвалидности. Горожанка вынуждена приобретать расходные материалы для инсулиновой помпы за свой счет, тратя ежемесячно где-то 11 тысяч рублей. Для обеспечения бесперебойной работы устройства необходимы иглы, катетеры, картриджи, сенсоры. Масалкина работает музыкантом в оркестре и получает 29 800 рублей. «Я не думала, что все так быстро завертится. Дело в том, что бюрократический ад может длиться месяцами и годами, как и в моем случае. Везде отписки. Пока дождешься инвалидности — помрешь. Я уже и не надеялась, что хоть что-то сдвинется с мертвой точки, но случилось чудо. Уже в понедельник я иду на встречу со следователем», — сообщила журналисту URA.RU Наталья Масалкина. Похожая ситуация произошла с жительницей Тугулыма (Свердловская область). Женщина с диабетом через суд добилась выдачи расходных материалов для инсулиновой помпы за счет регионального минздрава. Однако на деле так и не смогла получить «расходники». В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в сложившейся ситуации.

После новости URA.RU жительницу Екатеринбурга Наталью Масалкину, которой в 2006 поставили диагноз диабет, вызвали в свердловский СКР. Женщина борется с региональным минздравом за право получения инвалидности. Горожанка вынуждена приобретать расходные материалы для инсулиновой помпы за свой счет, тратя ежемесячно где-то 11 тысяч рублей. Для обеспечения бесперебойной работы устройства необходимы иглы, катетеры, картриджи, сенсоры. Масалкина работает музыкантом в оркестре и получает 29 800 рублей. «Я не думала, что все так быстро завертится. Дело в том, что бюрократический ад может длиться месяцами и годами, как и в моем случае. Везде отписки. Пока дождешься инвалидности — помрешь. Я уже и не надеялась, что хоть что-то сдвинется с мертвой точки, но случилось чудо. Уже в понедельник я иду на встречу со следователем», — сообщила журналисту URA.RU Наталья Масалкина. Похожая ситуация произошла с жительницей Тугулыма (Свердловская область). Женщина с диабетом через суд добилась выдачи расходных материалов для инсулиновой помпы за счет регионального минздрава. Однако на деле так и не смогла получить «расходники». В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в сложившейся ситуации.