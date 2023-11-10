Пентагон раскрыл, сколько денег осталось для поддержки Украины

Пресс-секретарь Пентагона Сингх: на поддержку Украины остался млрд долларов
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Количество пакетов помощи для Украины с каждым разом становится все меньше, заявила Сабрина Сингх Фото:
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Из-за финансовых задержек США вынуждены ограничивать военную помощь Украине. Сейчас у Пентагона остался всего один миллиард долларов на пополнение запасов отправленного на Украину оружия. Об этом рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

«У Пентагона остался всего один миллиард долларов для пополнения запасов оружия, которое было отправлено на Украину», — передает слова Сингх Bloomberg. Она добавила, что такое положение возникло по причине задержек в финансировании. Вашингтон продолжит внедрять пакеты помощи, но их количество с каждым разом уменьшается, заключила пресс-секретарь.

Помощница главы USAID по Европе и Евразии Эрин Макки также заявляла, что американское правительство лишено средств для поддержки Украины. Без новых ассигнований поддержка может быть полностью прекращена. США израсходовали 96% выделенных средств на поддержку Украины с начала военной операции России, передает Life.

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Из-за финансовых задержек США вынуждены ограничивать военную помощь Украине. Сейчас у Пентагона остался всего один миллиард долларов на пополнение запасов отправленного на Украину оружия. Об этом рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. «У Пентагона остался всего один миллиард долларов для пополнения запасов оружия, которое было отправлено на Украину», — передает слова Сингх Bloomberg. Она добавила, что такое положение возникло по причине задержек в финансировании. Вашингтон продолжит внедрять пакеты помощи, но их количество с каждым разом уменьшается, заключила пресс-секретарь. Помощница главы USAID по Европе и Евразии Эрин Макки также заявляла, что американское правительство лишено средств для поддержки Украины. Без новых ассигнований поддержка может быть полностью прекращена. США израсходовали 96% выделенных средств на поддержку Украины с начала военной операции России, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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