Застрявших в Салехарде пассажиров разместили в гостиницах

Власти Салехарда предоставили пассажирам места в гостиницах «Обь» и «Ямал»

Пассажиров отмененных рейсов разместили в гостиницах в Салехарде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) пассажиры, ожидающие уже несколько дней рейсов в поселки округа, размещены в гостиницах «Обь» и «Ямал». Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти.

«Все люди, имеющие на руках билеты на отмененные авиарейсы размещены в гостиницах „Обь“ и „Ямал“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Некоторые из них ожидают вылета с 6 ноября.

В аэропорту Салехарда развернуты мобильные приемные. Сотрудники транспортной прокуратуры принимают обращения от ожидающих своего рейса ямальцев.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за нелетной погоды и массовой отмены вертолетных рейсов, в аэропорту Салехарда застряли десятки человек. В пресс-службе окружного транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что вертолеты возобновят работу при улучшении метеоусловий.