09 ноября 2023

Застрявших в Салехарде пассажиров разместили в гостиницах

Власти Салехарда предоставили пассажирам места в гостиницах «Обь» и «Ямал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров отмененных рейсов разместили в гостиницах в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) пассажиры, ожидающие уже несколько дней рейсов в поселки округа, размещены в гостиницах «Обь» и «Ямал». Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти.

«Все люди, имеющие на руках билеты на отмененные авиарейсы размещены в гостиницах „Обь“ и „Ямал“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Некоторые из них ожидают вылета с 6 ноября.

В аэропорту Салехарда развернуты мобильные приемные. Сотрудники транспортной прокуратуры принимают обращения от ожидающих своего рейса ямальцев.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за нелетной погоды и массовой отмены вертолетных рейсов, в аэропорту Салехарда застряли десятки человек. В пресс-службе окружного транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что вертолеты возобновят работу при улучшении метеоусловий.

В аэропорту Салехарда начала работу мобильная приемная
В аэропорту Салехарда начала работу мобильная приемная
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) пассажиры, ожидающие уже несколько дней рейсов в поселки округа, размещены в гостиницах «Обь» и «Ямал». Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти. «Все люди, имеющие на руках билеты на отмененные авиарейсы размещены в гостиницах „Обь“ и „Ямал“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Некоторые из них ожидают вылета с 6 ноября. В аэропорту Салехарда развернуты мобильные приемные. Сотрудники транспортной прокуратуры принимают обращения от ожидающих своего рейса ямальцев. Ранее URA.RU рассказало, что из-за нелетной погоды и массовой отмены вертолетных рейсов, в аэропорту Салехарда застряли десятки человек. В пресс-службе окружного транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что вертолеты возобновят работу при улучшении метеоусловий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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