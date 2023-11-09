Застрявших в Салехарде пассажиров разместили в гостиницах

В Салехарде (ЯНАО) пассажиры, ожидающие уже несколько дней рейсов в поселки округа, размещены в гостиницах «Обь» и «Ямал». Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти.
«Все люди, имеющие на руках билеты на отмененные авиарейсы размещены в гостиницах „Обь“ и „Ямал“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Некоторые из них ожидают вылета с 6 ноября.
В аэропорту Салехарда развернуты мобильные приемные. Сотрудники транспортной прокуратуры принимают обращения от ожидающих своего рейса ямальцев.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за нелетной погоды и массовой отмены вертолетных рейсов, в аэропорту Салехарда застряли десятки человек. В пресс-службе окружного транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что вертолеты возобновят работу при улучшении метеоусловий.
В аэропорту Салехарда начала работу мобильная приемная
В Салехарде (ЯНАО) пассажиры, ожидающие уже несколько дней рейсов в поселки округа, размещены в гостиницах «Обь» и «Ямал». Об этом URA.RU сообщил источник в органах власти. «Все люди, имеющие на руках билеты на отмененные авиарейсы размещены в гостиницах „Обь“ и „Ямал“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Некоторые из них ожидают вылета с 6 ноября. В аэропорту Салехарда развернуты мобильные приемные. Сотрудники транспортной прокуратуры принимают обращения от ожидающих своего рейса ямальцев. Ранее URA.RU рассказало, что из-за нелетной погоды и массовой отмены вертолетных рейсов, в аэропорту Салехарда застряли десятки человек. В пресс-службе окружного транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что вертолеты возобновят работу при улучшении метеоусловий.