В аэропорту ЯНАО застряли пассажиры отмененных рейсов

В аэропорту Салехарда застряли пассажиры отмененных вертолетных рейсов

Жители Ямала не могут попасть домой из-за неблагоприятной погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) пассажиры отмененных вертолетных рейсов не могут попасть домой. Жители написали в социальной сети «ВКонтакте» о проблеме с организацией временного проживания в городе.

«Мы с 6 ноября не можем улететь с аэропорта города Салехард! До 10 ноября авиакомпания „Ямал“ предоставляла, для тех, у кого есть билеты, гостиницу „Обь“. С 10 ноября представители авиакомпании отказались предоставить место в гостинице, предложив самостоятельно организовать проживание с последующей оплатой авиакомпании. Но свободных мест в гостиницах нет!», — написали ямальцы в сообществе «В Салехарде».

Представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства сообщили корреспонденту агентства, что жителям придется только ждать, когда наладится погода, сейчас перевозки небезопасны. «На данный момент очень сложная ситуация с транспортным сообщением с отдаленными поселками. По метеоусловиям вертолетное сообщение приостановлено, возобновится при улучшении погоды. Для размещения на данный момент есть варианты в городских гостиницах „Арктика“, „Юрибей“, „89 параллель“, в отеле „89“», — говорится в сообщении.

Уральская транспортная прокуратура обнаружила информацию о возможном нарушении прав пассажиров. По данному факту транспортная прокуратура Нового Уренгоя начала проверку.