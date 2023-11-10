Израиль и ХАМАС договорились об обмене части заложников

10 ноября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Данных о времени обмена заложниками нет, сообщает Al Hadath Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ЦАХАЛ и ХАМАС смогли договориться об обмене заложников. Речь идет о задержанных Израилем палестинских женщинах и детях. ХАМАС, в свою очередь, передаст израильских заложниц. Об этом сообщает издание Al Hadath. «Согласовано освободить женщин-заключенных и подростков, удерживаемых Израилем, в обмен на 100 женщин-заключенных и детей, удерживаемых ХАМАС», — сообщает издание со ссылкой на источник. Там не уточнили, когда произойдет обмен. Ранее стало известно, что ХАМАС нашел россиянок среди своих заложников. Кроме того, палестинская группировка публиковала список иностранных граждан, которые будут отпущены.

ЦАХАЛ и ХАМАС смогли договориться об обмене заложников. Речь идет о задержанных Израилем палестинских женщинах и детях. ХАМАС, в свою очередь, передаст израильских заложниц. Об этом сообщает издание Al Hadath. «Согласовано освободить женщин-заключенных и подростков, удерживаемых Израилем, в обмен на 100 женщин-заключенных и детей, удерживаемых ХАМАС», — сообщает издание со ссылкой на источник. Там не уточнили, когда произойдет обмен. Ранее стало известно, что ХАМАС нашел россиянок среди своих заложников. Кроме того, палестинская группировка публиковала список иностранных граждан, которые будут отпущены.