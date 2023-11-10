Израиль и ХАМАС договорились об обмене части заложников

Данных о времени обмена заложниками нет, сообщает Al Hadath
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
ЦАХАЛ и ХАМАС смогли договориться об обмене заложников. Речь идет о задержанных Израилем палестинских женщинах и детях. ХАМАС, в свою очередь, передаст израильских заложниц. Об этом сообщает издание Al Hadath.
«Согласовано освободить женщин-заключенных и подростков, удерживаемых Израилем, в обмен на 100 женщин-заключенных и детей, удерживаемых ХАМАС», — сообщает
Ранее стало известно, что ХАМАС нашел россиянок среди своих заложников. Кроме того, палестинская группировка публиковала список иностранных граждан, которые будут отпущены.
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