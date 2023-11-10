В Тюменскую область придет опасная погода

В Тюменской области ожидается изморозь и гололед

10 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Гололед накроет улицы города на сутки Фото: Размик Закарян © URA.RU Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра. «Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период до 20 часов 11 ноября», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра. Также отмечается, что туман, накрывший город, продлится в регионе до 10 часов 11 ноября. Из-за погодных условий рейсы на Тюмень перенаправляют в соседние города.

Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра. «Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период до 20 часов 11 ноября», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра. Также отмечается, что туман, накрывший город, продлится в регионе до 10 часов 11 ноября. Из-за погодных условий рейсы на Тюмень перенаправляют в соседние города.