В Тюменскую область придет опасная погода

Гололед накроет улицы города на сутки
Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра.
«Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период до 20 часов 11 ноября», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра.
Также отмечается, что туман, накрывший город, продлится в регионе до 10 часов 11 ноября. Из-за погодных условий рейсы на Тюмень перенаправляют в соседние города.
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