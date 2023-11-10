В Тюменскую область придет опасная погода

В Тюменской области ожидается изморозь и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед
Гололед накроет улицы города на сутки Фото:

Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра.

«Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период до 20 часов 11 ноября», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра.

Также отмечается, что туман, накрывший город, продлится в регионе до 10 часов 11 ноября. Из-за погодных условий рейсы на Тюмень перенаправляют в соседние города.

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Синоптики предупреждают жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометцентра. «Предупреждение по Тюменской области. Гололедно-изморозевое отложение. Период до 20 часов 11 ноября», — говорится на сайте тюменского Гидрометцентра. Также отмечается, что туман, накрывший город, продлится в регионе до 10 часов 11 ноября. Из-за погодных условий рейсы на Тюмень перенаправляют в соседние города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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