В Екатеринбург из-за тумана массово сажают рейсы на Тюмень

В Екатеринбург из-за тумана массово перенаправляют рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэрпорту Рощино. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. В Кольцово перенаправили самолеты из Москвы, Дубая и ЯНАО.
«По метеоусловиям Тюмени (туман) на прилет задержаны рейсы: „Ютэйр“ 463 Москва (Внуково), „Ютэйр“ 762 Дубай, „Ютэйр“ 4346 Красноселькуп (ЯНАО). Рейсы находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург)», — указано в сообщении.
На табло аэропорта Рощино указано, что на данный момент в Тюмени задерживается прилет 15 рейсов. Массовые сбои в работе авиагавани произошли из-за густого тумана. Первым самолетом, перенаправленным в Екатеринбург, стал рейс из ОАЭ.
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