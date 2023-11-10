В Екатеринбург из-за тумана массово сажают рейсы на Тюмень

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
В Кольцово перенаправили уже три рейса, следующих на Тюмень Фото:

В Екатеринбург из-за тумана массово перенаправляют рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэрпорту Рощино. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. В Кольцово перенаправили самолеты из Москвы, Дубая и ЯНАО.

«По метеоусловиям Тюмени (туман) на прилет задержаны рейсы: „Ютэйр“ 463 Москва (Внуково), „Ютэйр“ 762 Дубай, „Ютэйр“ 4346 Красноселькуп (ЯНАО). Рейсы находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург)», — указано в сообщении.

На табло аэропорта Рощино указано, что на данный момент в Тюмени задерживается прилет 15 рейсов. Массовые сбои в работе авиагавани произошли из-за густого тумана. Первым самолетом, перенаправленным в Екатеринбург, стал рейс из ОАЭ.

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В Екатеринбург из-за тумана массово перенаправляют рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэрпорту Рощино. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. В Кольцово перенаправили самолеты из Москвы, Дубая и ЯНАО. «По метеоусловиям Тюмени (туман) на прилет задержаны рейсы: „Ютэйр“ 463 Москва (Внуково), „Ютэйр“ 762 Дубай, „Ютэйр“ 4346 Красноселькуп (ЯНАО). Рейсы находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург)», — указано в сообщении. На табло аэропорта Рощино указано, что на данный момент в Тюмени задерживается прилет 15 рейсов. Массовые сбои в работе авиагавани произошли из-за густого тумана. Первым самолетом, перенаправленным в Екатеринбург, стал рейс из ОАЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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