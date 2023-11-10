Тюменских водителей предупредили об угрозе на дорогах

На тюменских трассах зафиксированы плохие погодные условия

Госавтоинспекция советует соблюдать скоростной режим и не терять бдительность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На трассах Тюменской области наблюдаются опасные природные явления. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД.

«Вечером обострилась аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюменской области. Сейчас: на трассах сложные погодные условия, туман, плохая видимость, повышенная скользкость. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени», — говорится в сообщении.

ГИБДД зафиксировала две аварии на трассах Тюмень — Омск и Курган — Тюмень. В обоих ДТП есть пострадавшие. Госавтоинспекция рекомендует соблюдать скоростной режим вплоть до полной остановки движения транспортных средств и не терять бдительность на дорогах.

Ранее синоптики предупреждали жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Такое явление продлится в Тюмени до вечера 11 ноября.