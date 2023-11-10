Тюменских водителей предупредили об угрозе на дорогах

На тюменских трассах зафиксированы плохие погодные условия
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, машина, шоссе, автомобиль, авто, трасса, дорога, 2
Госавтоинспекция советует соблюдать скоростной режим и не терять бдительность Фото:

На трассах Тюменской области наблюдаются опасные природные явления. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД.

«Вечером обострилась аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюменской области. Сейчас: на трассах сложные погодные условия, туман, плохая видимость, повышенная скользкость. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени», — говорится в сообщении.

ГИБДД зафиксировала две аварии на трассах Тюмень — Омск и Курган — Тюмень. В обоих ДТП есть пострадавшие. Госавтоинспекция рекомендует соблюдать скоростной режим вплоть до полной остановки движения транспортных средств и не терять бдительность на дорогах.

Ранее синоптики предупреждали жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Такое явление продлится в Тюмени до вечера 11 ноября.

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На трассах Тюменской области наблюдаются опасные природные явления. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД. «Вечером обострилась аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюменской области. Сейчас: на трассах сложные погодные условия, туман, плохая видимость, повышенная скользкость. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени», — говорится в сообщении. ГИБДД зафиксировала две аварии на трассах Тюмень — Омск и Курган — Тюмень. В обоих ДТП есть пострадавшие. Госавтоинспекция рекомендует соблюдать скоростной режим вплоть до полной остановки движения транспортных средств и не терять бдительность на дорогах. Ранее синоптики предупреждали жителей Тюменской области об опасных природных явлениях — изморози и гололеде. Такое явление продлится в Тюмени до вечера 11 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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