Росстат заявил о росте цен на большинство продуктов

В России фиксируется увеличение цен на большинство продовольственных товаров. Об этом сообщили в Росстате.
«За период с 31 октября по 7 ноября 2023 года выросли цены: на яйца куриные — на 2,4%, консервы мясные для детского питания — на 1,1%, вермишель — на 0,8%», — говорится в докладе Росстата. Отмечается, что цены также повысились на рыбу, мясо кур, колбасы вареные, масло сливочное и другие товары.
В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,6%, включая рост цен на помидоры на 8,8%, огурцы на 7,6%, лук репчатый и свеклу столовую на 1,0%. Среди прочего, наблюдается снижение цен на морковь и яблоки на 0,3%. Также снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено на 0,2%, маргарин и чай черный на 0,1%, заключили в Росстате.
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