Росстат заявил о росте цен на большинство продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, магазин, покупатель, продукты питания, полки магазина, розница
В России повысились цены на большинство продовольственных товаров, заявили в Росстате Фото:

В России фиксируется увеличение цен на большинство продовольственных товаров. Об этом сообщили в Росстате.

«За период с 31 октября по 7 ноября 2023 года выросли цены: на яйца куриные — на 2,4%, консервы мясные для детского питания — на 1,1%, вермишель — на 0,8%», — говорится в докладе Росстата. Отмечается, что цены также повысились на рыбу, мясо кур, колбасы вареные, масло сливочное и другие товары.

В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,6%, включая рост цен на помидоры на 8,8%, огурцы на 7,6%, лук репчатый и свеклу столовую на 1,0%. Среди прочего, наблюдается снижение цен на морковь и яблоки на 0,3%. Также снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено на 0,2%, маргарин и чай черный на 0,1%, заключили в Росстате.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России фиксируется увеличение цен на большинство продовольственных товаров. Об этом сообщили в Росстате. «За период с 31 октября по 7 ноября 2023 года выросли цены: на яйца куриные — на 2,4%, консервы мясные для детского питания — на 1,1%, вермишель — на 0,8%», — говорится в докладе Росстата. Отмечается, что цены также повысились на рыбу, мясо кур, колбасы вареные, масло сливочное и другие товары. В среднем цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,6%, включая рост цен на помидоры на 8,8%, огурцы на 7,6%, лук репчатый и свеклу столовую на 1,0%. Среди прочего, наблюдается снижение цен на морковь и яблоки на 0,3%. Также снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено на 0,2%, маргарин и чай черный на 0,1%, заключили в Росстате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...