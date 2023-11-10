Академик РАН назвал главную опасность нового штамма COVID-19 «пирола»

Бессимптомное течение заболевания нового варианта коронавируса «пирола» является самой большой опасностью для окружающих. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«В подавляющем большинстве случаев с „пиролой“ все идет бессимптомно. Это так называемое носительство, при этом человек представляет наибольшую опасность для окружающих», — сказал Онищенко в своей авторской программе на радио Sputnik. Он добавил, что даже если при заражении у человека нет температуры, необходимо изолировать себя от других людей.
Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU приводило всю информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен.
Бессимптомное течение заболевания нового варианта коронавируса «пирола» является самой большой опасностью для окружающих. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «В подавляющем большинстве случаев с „пиролой“ все идет бессимптомно. Это так называемое носительство, при этом человек представляет наибольшую опасность для окружающих», — сказал Онищенко в своей авторской программе на радио Sputnik. Он добавил, что даже если при заражении у человека нет температуры, необходимо изолировать себя от других людей. Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU приводило всю информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен.