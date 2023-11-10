Академик РАН назвал главную опасность нового штамма COVID-19 «пирола»

Академик РАН Онищенко: чаще всего заболевание «пиролой» проходит бессимптомно
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В подавляющем большинстве случаев заболевание «пиролой„проходит бессимптомно, рассказал Геннадий Онищенко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бессимптомное течение заболевания нового варианта коронавируса «пирола» является самой большой опасностью для окружающих. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«В подавляющем большинстве случаев с „пиролой“ все идет бессимптомно. Это так называемое носительство, при этом человек представляет наибольшую опасность для окружающих», — сказал Онищенко в своей авторской программе на радио Sputnik. Он добавил, что даже если при заражении у человека нет температуры, необходимо изолировать себя от других людей.

Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU приводило всю информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен.

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Бессимптомное течение заболевания нового варианта коронавируса «пирола» является самой большой опасностью для окружающих. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «В подавляющем большинстве случаев с „пиролой“ все идет бессимптомно. Это так называемое носительство, при этом человек представляет наибольшую опасность для окружающих», — сказал Онищенко в своей авторской программе на радио Sputnik. Он добавил, что даже если при заражении у человека нет температуры, необходимо изолировать себя от других людей. Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU приводило всю информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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