Академик РАН назвал главную опасность нового штамма COVID-19 «пирола»

Академик РАН Онищенко: чаще всего заболевание «пиролой» проходит бессимптомно

10 ноября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

В подавляющем большинстве случаев заболевание «пиролой„проходит бессимптомно, рассказал Геннадий Онищенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Бессимптомное течение заболевания нового варианта коронавируса «пирола» является самой большой опасностью для окружающих. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «В подавляющем большинстве случаев с „пиролой“ все идет бессимптомно. Это так называемое носительство, при этом человек представляет наибольшую опасность для окружающих», — сказал Онищенко в своей авторской программе на радио Sputnik . Он добавил, что даже если при заражении у человека нет температуры, необходимо изолировать себя от других людей. Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU приводило всю информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен.

Бессимптомное течение заболевания нового варианта коронавируса «пирола» является самой большой опасностью для окружающих. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «В подавляющем большинстве случаев с „пиролой“ все идет бессимптомно. Это так называемое носительство, при этом человек представляет наибольшую опасность для окружающих», — сказал Онищенко в своей авторской программе на радио Sputnik. Он добавил, что даже если при заражении у человека нет температуры, необходимо изолировать себя от других людей. Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU приводило всю информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен.