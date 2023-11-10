Бастрыкин заинтересован делом челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете

10 ноября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил доложить о нападении с ножом в магазине «Магнит» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство жительницы Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Нападение произошло в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» Челябинска на почве ревности между мужчиной и его сожительницей. После ссоры, находясь в алкогольном опьянении, мужчина пришел в магазин, где работала его сожительница, и напал на нее с ножом, нанеся несколько ударов. Женщина осталась жива, была госпитализирована, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельства.

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство жительницы Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Нападение произошло в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» Челябинска на почве ревности между мужчиной и его сожительницей. После ссоры, находясь в алкогольном опьянении, мужчина пришел в магазин, где работала его сожительница, и напал на нее с ножом, нанеся несколько ударов. Женщина осталась жива, была госпитализирована, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельства.