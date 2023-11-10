Бастрыкин заинтересован делом челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил доложить о нападении с ножом в магазине «Магнит» Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство жительницы Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

Нападение произошло в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» Челябинска на почве ревности между мужчиной и его сожительницей. После ссоры, находясь в алкогольном опьянении, мужчина пришел в магазин, где работала его сожительница, и напал на нее с ножом, нанеся несколько ударов. Женщина осталась жива, была госпитализирована, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство жительницы Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Нападение произошло в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» Челябинска на почве ревности между мужчиной и его сожительницей. После ссоры, находясь в алкогольном опьянении, мужчина пришел в магазин, где работала его сожительница, и напал на нее с ножом, нанеся несколько ударов. Женщина осталась жива, была госпитализирована, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...