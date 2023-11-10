Reuters: ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро

11 ноября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Из-за выступлений против плана ЕС о предоставлении военной помощи его могут ждать изменения Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия и несколько других стран Европейского союза выступили против предоставления помощи на военные нужды Украины в размере 20 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Reuters. «План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — говорится в сообщении . Дипломаты-собеседники издания уточнили, что план может не выжить в нынешнем виде. Издание отмечает, что в списке стран, которые заняли позицию против плана ЕС, есть и Германия. У руководства страны возникло много вопросов по поводу плана, так как речь идет о «больших деньгах». Ранее глава ЕС Шарль Мишель заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для поддержки Украины. Он отметил, что помощь Киеву остается приоритетной для Евросоюза.

Германия и несколько других стран Европейского союза выступили против предоставления помощи на военные нужды Украины в размере 20 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Reuters. «План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — говорится в сообщении. Дипломаты-собеседники издания уточнили, что план может не выжить в нынешнем виде. Издание отмечает, что в списке стран, которые заняли позицию против плана ЕС, есть и Германия. У руководства страны возникло много вопросов по поводу плана, так как речь идет о «больших деньгах». Ранее глава ЕС Шарль Мишель заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для поддержки Украины. Он отметил, что помощь Киеву остается приоритетной для Евросоюза.