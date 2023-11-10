10 ноября 2023

Reuters: ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Из-за выступлений против плана ЕС о предоставлении военной помощи его могут ждать изменения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия и несколько других стран Европейского союза выступили против предоставления помощи на военные нужды Украины в размере 20 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Reuters.

«План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — говорится в сообщении. Дипломаты-собеседники издания уточнили, что план может не выжить в нынешнем виде.

Издание отмечает, что в списке стран, которые заняли позицию против плана ЕС, есть и Германия. У руководства страны возникло много вопросов по поводу плана, так как речь идет о «больших деньгах».

Ранее глава ЕС Шарль Мишель заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для поддержки Украины. Он отметил, что помощь Киеву остается приоритетной для Евросоюза.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия и несколько других стран Европейского союза выступили против предоставления помощи на военные нужды Украины в размере 20 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Reuters. «План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — говорится в сообщении. Дипломаты-собеседники издания уточнили, что план может не выжить в нынешнем виде. Издание отмечает, что в списке стран, которые заняли позицию против плана ЕС, есть и Германия. У руководства страны возникло много вопросов по поводу плана, так как речь идет о «больших деньгах». Ранее глава ЕС Шарль Мишель заявил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для поддержки Украины. Он отметил, что помощь Киеву остается приоритетной для Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...