27 октября 2023

ЕС намерен помогать Украине российскими деньгами

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Евросоюз согласовал использование российских замороженных активов для помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель.

«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины», — подчеркнул Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам саммита союза. Трансляция встречи опубликована на аккаунте главы ЕС в соцсети X. Мишель напомнил, что помощь Киеву остается приоритетной для Евросоюза. В ходе дискуссии члены союза договорились доработать бюджет для Украины. В настоящий момент он не согласован.

Ранее Евросоюз и США договорились искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Отмечалось, что средства должны быть направлены на восстановление Украины. Бельгия также создала фонд помощи Украине с использованием российских доходов, передает RT. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал отразить использование Западом российских активов, сообщает телеканал «Царьград».

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Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель. «Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины», — подчеркнул Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам саммита союза. Трансляция встречи опубликована на аккаунте главы ЕС в соцсети X. Мишель напомнил, что помощь Киеву остается приоритетной для Евросоюза. В ходе дискуссии члены союза договорились доработать бюджет для Украины. В настоящий момент он не согласован. Ранее Евросоюз и США договорились искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Отмечалось, что средства должны быть направлены на восстановление Украины. Бельгия также создала фонд помощи Украине с использованием российских доходов, передает RT. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал отразить использование Западом российских активов, сообщает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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