ЕС намерен помогать Украине российскими деньгами

Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель.
«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины», — подчеркнул Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам саммита союза. Трансляция встречи опубликована на аккаунте главы ЕС в соцсети X. Мишель напомнил, что помощь Киеву остается приоритетной для Евросоюза. В ходе дискуссии члены союза договорились доработать бюджет для Украины. В настоящий момент он не согласован.
Ранее Евросоюз и США договорились искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Отмечалось, что средства должны быть направлены на восстановление Украины. Бельгия также создала фонд помощи Украине с использованием российских доходов, передает RT. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал отразить использование Западом российских активов, сообщает телеканал «Царьград».
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