10 ноября 2023

В Челябинской области продают обанкротившийся завод за 280 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минусинский электротехнический комплекс. Минусинск, Красноярский край, цех завода, недострой, цех, заброшенное помещение
Дизельный завод не работает более 10 лет Фото:

В Челябинской области выставлено на продажу производственное помещение бывшего Дизельного завода за 280 миллионов рублей. Речь идет об объекте площадью 13 500 м².

«Пpоизводственное пoмeщeние плoщaдью — 13 500 квадратных метров, электороэнергия — один Мегаватт, возмoжно увeличeние, мостовые кpaны 10 тoнн два в рaбочeм состоянии, крaн бaлка 3,5 тонн в рабочем состоянии, возможно подключение газа (труба проложена за забором, газ высокого давления) рядом железнодорожная станция, дорога асфальт, территория огорожена забором», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо, с единственным собственником за 280 миллионов рублей.

О причинах продажи объекта не сообщается. Судя по снимкам, завод находится в полуразрушенном состоянии.

Дизельный завод не работает более 10 лет. Троицкий дизельный завод был запущен в 1957 году. В 1968 году предприятие вошло в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». С начала двухтысячных годов на заводе начались проблемы. С 2002 года по нынешнее время на предприятии четыре раза вводилась процедура банкротства. Ни один из арбитражных управляющих, назначенных судом, не мог вывести завод из кризиса.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области выставлено на продажу производственное помещение бывшего Дизельного завода за 280 миллионов рублей. Речь идет об объекте площадью 13 500 м². «Пpоизводственное пoмeщeние плoщaдью — 13 500 квадратных метров, электороэнергия — один Мегаватт, возмoжно увeличeние, мостовые кpaны 10 тoнн два в рaбочeм состоянии, крaн бaлка 3,5 тонн в рабочем состоянии, возможно подключение газа (труба проложена за забором, газ высокого давления) рядом железнодорожная станция, дорога асфальт, территория огорожена забором», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо, с единственным собственником за 280 миллионов рублей. О причинах продажи объекта не сообщается. Судя по снимкам, завод находится в полуразрушенном состоянии. Дизельный завод не работает более 10 лет. Троицкий дизельный завод был запущен в 1957 году. В 1968 году предприятие вошло в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». С начала двухтысячных годов на заводе начались проблемы. С 2002 года по нынешнее время на предприятии четыре раза вводилась процедура банкротства. Ни один из арбитражных управляющих, назначенных судом, не мог вывести завод из кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...