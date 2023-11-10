В Челябинской области продают обанкротившийся завод за 280 млн рублей. Фото

11 ноября 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Дизельный завод не работает более 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области выставлено на продажу производственное помещение бывшего Дизельного завода за 280 миллионов рублей. Речь идет об объекте площадью 13 500 м². «Пpоизводственное пoмeщeние плoщaдью — 13 500 квадратных метров, электороэнергия — один Мегаватт, возмoжно увeличeние, мостовые кpaны 10 тoнн два в рaбочeм состоянии, крaн бaлка 3,5 тонн в рабочем состоянии, возможно подключение газа (труба проложена за забором, газ высокого давления) рядом железнодорожная станция, дорога асфальт, территория огорожена забором», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо, с единственным собственником за 280 миллионов рублей. О причинах продажи объекта не сообщается. Судя по снимкам, завод находится в полуразрушенном состоянии. Дизельный завод не работает более 10 лет. Троицкий дизельный завод был запущен в 1957 году. В 1968 году предприятие вошло в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». С начала двухтысячных годов на заводе начались проблемы. С 2002 года по нынешнее время на предприятии четыре раза вводилась процедура банкротства. Ни один из арбитражных управляющих, назначенных судом, не мог вывести завод из кризиса. https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_13_500_m_3413643037#extended https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_13_500_m_3413643037#extended https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_13_500_m_3413643037#extended

В Челябинской области выставлено на продажу производственное помещение бывшего Дизельного завода за 280 миллионов рублей. Речь идет об объекте площадью 13 500 м². «Пpоизводственное пoмeщeние плoщaдью — 13 500 квадратных метров, электороэнергия — один Мегаватт, возмoжно увeличeние, мостовые кpaны 10 тoнн два в рaбочeм состоянии, крaн бaлка 3,5 тонн в рабочем состоянии, возможно подключение газа (труба проложена за забором, газ высокого давления) рядом железнодорожная станция, дорога асфальт, территория огорожена забором», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо, с единственным собственником за 280 миллионов рублей. О причинах продажи объекта не сообщается. Судя по снимкам, завод находится в полуразрушенном состоянии. Дизельный завод не работает более 10 лет. Троицкий дизельный завод был запущен в 1957 году. В 1968 году предприятие вошло в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». С начала двухтысячных годов на заводе начались проблемы. С 2002 года по нынешнее время на предприятии четыре раза вводилась процедура банкротства. Ни один из арбитражных управляющих, назначенных судом, не мог вывести завод из кризиса.