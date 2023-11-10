В Северодонецке Луганской Народной Республики неизвестные не смогли уничтожить материалы, указывающие на сотрудничество полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Об этом сообщают спецслужбы народной республики.
«Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — приводят слова эксперта РИА Новости. В документах были списки сотрудников полиции Украины, участвовавших в совместных учениях с сотрудниками ФБР как на территории Украины, так и в Соединенных Штатах.
Ранее URA.RU сообщало о предотвращении более 70 крупных терактов на территории России с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
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