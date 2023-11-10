Документы о связях ФБР с полицией Украины сумели спасти в ЛНР

11 ноября 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

В Северодонецке предотвратили диверсию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Северодонецке Луганской Народной Республики неизвестные не смогли уничтожить материалы, указывающие на сотрудничество полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Об этом сообщают спецслужбы народной республики. «Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — приводят слова эксперта РИА Новости. В документах были списки сотрудников полиции Украины, участвовавших в совместных учениях с сотрудниками ФБР как на территории Украины, так и в Соединенных Штатах. Ранее URA.RU сообщало о предотвращении более 70 крупных терактов на территории России с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

В Северодонецке Луганской Народной Республики неизвестные не смогли уничтожить материалы, указывающие на сотрудничество полиции Украины и Федерального бюро расследований США. Об этом сообщают спецслужбы народной республики. «Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — приводят слова эксперта РИА Новости. В документах были списки сотрудников полиции Украины, участвовавших в совместных учениях с сотрудниками ФБР как на территории Украины, так и в Соединенных Штатах. Ранее URA.RU сообщало о предотвращении более 70 крупных терактов на территории России с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.