Новый российский самолет с пермскими двигателями совершил первый полет

01 ноября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Самолет летел 26 минут на высоте 2000 метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый отечественный самолет Ил-96-400М впервые поднялся воздух и совершил успешный полет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех». Самолет имеет четыре авиадвигателя ПС-90А1, которые созданы пермскими предприятиями «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель». «Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — говорится на сайте. От предыдущей версии Ил-96-400 экземпляр отличается удлиненным фюзеляжем. В ходе первого запуска специалисты проверяли устойчивость, управляемость и работу систем самолета. Полет проходил на высоте две тысячи метров на скорости 390 км в час и длился 26 минут. Директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь отметил, что судно дополнит линейку гражданских самолетов, которые смогут заменить зарубежные аналоги.

Новый отечественный самолет Ил-96-400М впервые поднялся воздух и совершил успешный полет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех». Самолет имеет четыре авиадвигателя ПС-90А1, которые созданы пермскими предприятиями «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель». «Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — говорится на сайте. От предыдущей версии Ил-96-400 экземпляр отличается удлиненным фюзеляжем. В ходе первого запуска специалисты проверяли устойчивость, управляемость и работу систем самолета. Полет проходил на высоте две тысячи метров на скорости 390 км в час и длился 26 минут. Директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь отметил, что судно дополнит линейку гражданских самолетов, которые смогут заменить зарубежные аналоги.