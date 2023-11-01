Новый российский самолет с пермскими двигателями совершил первый полет

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, самолет, боинг 747, boing747, boing 747, боинг747
Самолет летел 26 минут на высоте 2000 метров Фото:

Новый отечественный самолет Ил-96-400М впервые поднялся воздух и совершил успешный полет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех». Самолет имеет четыре авиадвигателя ПС-90А1, которые созданы пермскими предприятиями «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель».

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — говорится на сайте. От предыдущей версии Ил-96-400 экземпляр отличается удлиненным фюзеляжем.

В ходе первого запуска специалисты проверяли устойчивость, управляемость и работу систем самолета. Полет проходил на высоте две тысячи метров на скорости 390 км в час и длился 26 минут. Директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь отметил, что судно дополнит линейку гражданских самолетов, которые смогут заменить зарубежные аналоги.

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Новый отечественный самолет Ил-96-400М впервые поднялся воздух и совершил успешный полет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех». Самолет имеет четыре авиадвигателя ПС-90А1, которые созданы пермскими предприятиями «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель». «Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — говорится на сайте. От предыдущей версии Ил-96-400 экземпляр отличается удлиненным фюзеляжем. В ходе первого запуска специалисты проверяли устойчивость, управляемость и работу систем самолета. Полет проходил на высоте две тысячи метров на скорости 390 км в час и длился 26 минут. Директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь отметил, что судно дополнит линейку гражданских самолетов, которые смогут заменить зарубежные аналоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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