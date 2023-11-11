Кличко заявил о сильных взрывах в Киеве

В Киеве на левом берегу прогремели сильные взрывы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в городе сработала система ПВО.
«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике», — сообщил Кличко в telegram-канале. Он отметил, что от жителей города в службу спасения вызовы не поступали. По его словам, в Киеве продолжается воздушная тревога.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал украинцев не публиковать фото и видео работы ПВО. Он отметил, что за данные действия можно понести ответственность. По данным украинских СМИ, воздушная тревога также объявлена в Черниговской и Сумской областях.
Ранее Кличко сообщил, что серия взрывов прозвучала на Украине. Во всех областях была объявлена воздушная тревога.
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