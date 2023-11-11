Shot: украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

11 ноября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Среди украинских ДРГ есть погибшие и раненые Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Накануне около 05:30 наши пограничники засекли противника недалеко от хутора Старый Волоконовского района. ДРГ состояла из 5 человек», — говорится в сообщении. По данным канала, ДРГ ВСУ шла из населенного пункта Землянки (Харьковская область), чтобы российские беспилотники не заметили их. Перед попыткой прорыва шел стрелковый бой, который длился 20 минут. Отмечается, что украинские силы отступили, среди них есть раненые и погибшие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что украинская ДРГ попыталась проникнуть в Курскую область. Российские солдаты пресекли деятельность четырех ДРГ ВСУ под Херсоном, передает телеканал 360.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Накануне около 05:30 наши пограничники засекли противника недалеко от хутора Старый Волоконовского района. ДРГ состояла из 5 человек», — говорится в сообщении. По данным канала, ДРГ ВСУ шла из населенного пункта Землянки (Харьковская область), чтобы российские беспилотники не заметили их. Перед попыткой прорыва шел стрелковый бой, который длился 20 минут. Отмечается, что украинские силы отступили, среди них есть раненые и погибшие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что украинская ДРГ попыталась проникнуть в Курскую область. Российские солдаты пресекли деятельность четырех ДРГ ВСУ под Херсоном, передает телеканал 360.