Shot сообщил о попытке диверсантов прорваться в Курскую область

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Спецназ погранслужбы ФСБ РФ в Южном военном округе. , фсб, спецназ, сво
Армия России не дала украинским боевикам пересечь границу Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская диверсионно-разведывательной группа (ДРГ) пыталась проникнуть в Курскую область. Об этом telegram-каналу Shot сообщил источник.

«Сегодня в 04:10 наши пограничники засекли противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района (Курская область). ДРГ состояла из четырех человек, у них были винтовки», — передает информацию канал. Отмечается, что перед прорывом велся артобстрел. Однако армия России не дала ДРГ пересечь границу, диверсанты были отброшены назад.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Во время спецоперации украинские диверсанты несколько раз пытались прорваться на территорию регионов, которые не входят в зону боевых действий. Так, это было 4 сентября.

В марте диверсанты смогли прорваться в Брянскую область. Там они останавливали людей, связывали им руки, а также разбрасывали запрещенные мины «Лепесток», как рассказывали очевидцы. Тогда во время прорыва пострадал 10-летний мальчик Федор, который спас двух девочек, уведя их в лес. Позже он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным.

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Украинская диверсионно-разведывательной группа (ДРГ) пыталась проникнуть в Курскую область. Об этом telegram-каналу Shot сообщил источник. «Сегодня в 04:10 наши пограничники засекли противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района (Курская область). ДРГ состояла из четырех человек, у них были винтовки», — передает информацию канал. Отмечается, что перед прорывом велся артобстрел. Однако армия России не дала ДРГ пересечь границу, диверсанты были отброшены назад. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Во время спецоперации украинские диверсанты несколько раз пытались прорваться на территорию регионов, которые не входят в зону боевых действий. Так, это было 4 сентября. В марте диверсанты смогли прорваться в Брянскую область. Там они останавливали людей, связывали им руки, а также разбрасывали запрещенные мины «Лепесток», как рассказывали очевидцы. Тогда во время прорыва пострадал 10-летний мальчик Федор, который спас двух девочек, уведя их в лес. Позже он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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