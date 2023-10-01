Shot сообщил о попытке диверсантов прорваться в Курскую область

01 октября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Армия России не дала украинским боевикам пересечь границу Курской области Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская диверсионно-разведывательной группа (ДРГ) пыталась проникнуть в Курскую область. Об этом telegram-каналу Shot сообщил источник. «Сегодня в 04:10 наши пограничники засекли противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района (Курская область). ДРГ состояла из четырех человек, у них были винтовки», — передает информацию канал. Отмечается, что перед прорывом велся артобстрел. Однако армия России не дала ДРГ пересечь границу, диверсанты были отброшены назад. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Во время спецоперации украинские диверсанты несколько раз пытались прорваться на территорию регионов, которые не входят в зону боевых действий. Так, это было 4 сентября. В марте диверсанты смогли прорваться в Брянскую область. Там они останавливали людей, связывали им руки, а также разбрасывали запрещенные мины «Лепесток», как рассказывали очевидцы. Тогда во время прорыва пострадал 10-летний мальчик Федор, который спас двух девочек, уведя их в лес. Позже он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинская диверсионно-разведывательной группа (ДРГ) пыталась проникнуть в Курскую область. Об этом telegram-каналу Shot сообщил источник. «Сегодня в 04:10 наши пограничники засекли противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района (Курская область). ДРГ состояла из четырех человек, у них были винтовки», — передает информацию канал. Отмечается, что перед прорывом велся артобстрел. Однако армия России не дала ДРГ пересечь границу, диверсанты были отброшены назад. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Во время спецоперации украинские диверсанты несколько раз пытались прорваться на территорию регионов, которые не входят в зону боевых действий. Так, это было 4 сентября. В марте диверсанты смогли прорваться в Брянскую область. Там они останавливали людей, связывали им руки, а также разбрасывали запрещенные мины «Лепесток», как рассказывали очевидцы. Тогда во время прорыва пострадал 10-летний мальчик Федор, который спас двух девочек, уведя их в лес. Позже он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным.