В «Сургутнефтегазе» ввели масочный режим из-за угрозы COVID

11 ноября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Ограничения вводятся с 13 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Руководство компании «Сургутнефтегаз» усиливает коронавирусные меры на предприятии с 13 ноября. Согласно официальному документу, сотрудники снова будут носить маски, проходить тестирование на COVID, а совещания будут проводиться в режиме онлайн. «Компания „Сургутнефтегаз“ вводит коронавирусные ограничения на предприятии с 13 ноября. Необходимо будет носить маски не только на рабочем месте, но и в вахтовых автобусах, заезжающих и выезжающих с территории ПАО. Работников обяжут проходить тестирование на коронавирус, а также выполнять профилактические меры. Планируют также отказаться от проведения совещаний в очной форме», — передает содержание документа «Муксун.fm». Документ получили руководители структурных подразделений «Сургутнефтегаза» 10 ноября. В пресс-службе компании не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Ранее управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре сообщило о скачке заболеваемости коронавирусом. В первых числах ноября зафиксировано увеличение числа больных по сравнению с неделей ранее на 54,8%.

Руководство компании «Сургутнефтегаз» усиливает коронавирусные меры на предприятии с 13 ноября. Согласно официальному документу, сотрудники снова будут носить маски, проходить тестирование на COVID, а совещания будут проводиться в режиме онлайн. «Компания „Сургутнефтегаз“ вводит коронавирусные ограничения на предприятии с 13 ноября. Необходимо будет носить маски не только на рабочем месте, но и в вахтовых автобусах, заезжающих и выезжающих с территории ПАО. Работников обяжут проходить тестирование на коронавирус, а также выполнять профилактические меры. Планируют также отказаться от проведения совещаний в очной форме», — передает содержание документа «Муксун.fm». Документ получили руководители структурных подразделений «Сургутнефтегаза» 10 ноября. В пресс-службе компании не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Ранее управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре сообщило о скачке заболеваемости коронавирусом. В первых числах ноября зафиксировано увеличение числа больных по сравнению с неделей ранее на 54,8%.