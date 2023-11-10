В «Сургутнефтегазе» ввели масочный режим из-за угрозы COVID

Руководство компании «Сургутнефтегаз» усиливает коронавирусные меры на предприятии с 13 ноября. Согласно официальному документу, сотрудники снова будут носить маски, проходить тестирование на COVID, а совещания будут проводиться в режиме онлайн.
«Компания „Сургутнефтегаз“ вводит коронавирусные ограничения на предприятии с 13 ноября. Необходимо будет носить маски не только на рабочем месте, но и в вахтовых автобусах, заезжающих и выезжающих с территории ПАО. Работников обяжут проходить тестирование на коронавирус, а также выполнять профилактические меры. Планируют также отказаться от проведения совещаний в очной форме», — передает содержание документа «Муксун.fm».
Документ получили руководители структурных подразделений «Сургутнефтегаза» 10 ноября. В пресс-службе компании не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
Ранее управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре сообщило о скачке заболеваемости коронавирусом. В первых числах ноября зафиксировано увеличение числа больных по сравнению с неделей ранее на 54,8%.
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