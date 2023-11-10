Артист Миронов предложил в Челябинске создавать заводы по производству протезов

Актер Миронов предложил в Челябинске создавать заводы по производству протезов

11 ноября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Один протез для ребенка сейчас стоит около миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске подняли вопрос создания новых предприятий по производству протезов в России. Из-за санкций покупать оборудование за рубежом стало сложнее и дороже. Об этом на панельной дискуссии Русского экономического форума рассказал известный актер и один из учредителей фонда «Артист» Евгений Миронов. «Сейчас существует дефицит комплектующих протезов, потому что мы их получаем через три страны, соответственно, и стоят они в три раза дороже. Один протез ребенку, который потом через два года нужно менять, стоит около 1 млн рублей. Необходимо создать предприятия, которые изготавливают комплектующие в России», — сказал Миронов. В рамках панельной дискуссии собравшиеся также обсудили развитие некоммерческих организаций. В Челябинской области их зарегистрировано 3600, из них около 200 указали в уставе благотворительную деятельность. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оказывает развитию НКО большую поддержку. В этом году с учетом федерального софинансирования мы направили суммарно более 300 млн рублей на гранты губернатора для НКО и активных граждан. Это второй результат по стране», — рассказала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Также в дискуссии Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в России в 2023 году появятся еще 25 подростковых центров для детей, где они могут провести время и получить поддержку специалистов. Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев предложил заменить некоторые налоги уплатой в благотворительные фонды. Ранее супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина стала модератором одной из дискуссий на Русском экономическом форуме. Вместе Мироновым они обсудили вопрос благотворительной деятельности. Перевешивать в этом вопросе ответственность только на богатых — не правильно, уверен Миронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске подняли вопрос создания новых предприятий по производству протезов в России. Из-за санкций покупать оборудование за рубежом стало сложнее и дороже. Об этом на панельной дискуссии Русского экономического форума рассказал известный актер и один из учредителей фонда «Артист» Евгений Миронов. «Сейчас существует дефицит комплектующих протезов, потому что мы их получаем через три страны, соответственно, и стоят они в три раза дороже. Один протез ребенку, который потом через два года нужно менять, стоит около 1 млн рублей. Необходимо создать предприятия, которые изготавливают комплектующие в России», — сказал Миронов. В рамках панельной дискуссии собравшиеся также обсудили развитие некоммерческих организаций. В Челябинской области их зарегистрировано 3600, из них около 200 указали в уставе благотворительную деятельность. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оказывает развитию НКО большую поддержку. В этом году с учетом федерального софинансирования мы направили суммарно более 300 млн рублей на гранты губернатора для НКО и активных граждан. Это второй результат по стране», — рассказала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Также в дискуссии Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в России в 2023 году появятся еще 25 подростковых центров для детей, где они могут провести время и получить поддержку специалистов. Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев предложил заменить некоторые налоги уплатой в благотворительные фонды. Ранее супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина стала модератором одной из дискуссий на Русском экономическом форуме. Вместе Мироновым они обсудили вопрос благотворительной деятельности. Перевешивать в этом вопросе ответственность только на богатых — не правильно, уверен Миронов.