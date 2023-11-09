Жена губернатора Текслера пообщалась с актером Мироновым на форуме в Челябинске. Фото, видео

10 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Благотворительность позволяет людям чувствовать себя частью общества, считает Миронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, являясь модератором дискуссии, 10 ноября пообщалась с известным актером и одним из учредителей фонда «Артист» Евгением Мироновым. Они обсудили вопрос благотворительной деятельности на Русском экономическом форуме (РЭФ) в областном центре, передает корреспондент URA.RU. «Перевешивать ответственность только на богатых, так называемых, мне кажется, странно. Например, фонд „Подари жизнь“ развивается, в том числе, из-за договоренности со „Сбербанком“. С покупок в магазине 10 рублей поступают на счет фонда, это огромная сумма в итоге. Каждый член общества, не только, у кого есть бизнес, будет считать себя членом общества, потому что знает: кому-то эти деньги сильно помогут», — заявил Миронов. Такую свою позицию актер высказал после выступления председателя совета директоров ГК «Царьград» Константина Малофеева. Он заявил, что налог для богатых необходимо поднять и засчитывать его в качестве отчислений в благотворительные организации. Миронов активно занимается благотворительностью, входит в состав учредителей нескольких фондов, в том числе фонда поддержки деятелей искусства «Артист». «Есть поговорка: „Сначала пол жизни работаешь на имя, потом оно работает на тебя“. Чтобы оно работало на дело, мы с коллегами занимаемся благотворительностью, потому что деятели искусства после выхода на пенсию оказываются в сложном положении: материальном и психологическом», — пояснил актер. Также он добавил, что в декабре будет 15-летие фонда «Артист». Эту дату они планируют торжественно отметить вручением премий. Мероприятие коснется деятелей искусства из разных городов. Не только известных артистов, но и постановщиков, декораторов. Всех, посвятивших свою жизнь искусству. РЭФ продлится три дня, с 9 по 11 ноября. Главным событием первого дня стала пленарная дискуссия. 10 ноября модератором одной из площадок, посвященной меценатству и благотворительности, стала Ирина Текслер. В дискуссии участие приняли также первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и другие. На сессии подняли вопросы благотворительности и меценатства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Модератором площадки РЭФ стала первая леди региона Ирина Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, являясь модератором дискуссии, 10 ноября пообщалась с известным актером и одним из учредителей фонда «Артист» Евгением Мироновым. Они обсудили вопрос благотворительной деятельности на Русском экономическом форуме (РЭФ) в областном центре, передает корреспондент URA.RU. «Перевешивать ответственность только на богатых, так называемых, мне кажется, странно. Например, фонд „Подари жизнь“ развивается, в том числе, из-за договоренности со „Сбербанком“. С покупок в магазине 10 рублей поступают на счет фонда, это огромная сумма в итоге. Каждый член общества, не только, у кого есть бизнес, будет считать себя членом общества, потому что знает: кому-то эти деньги сильно помогут», — заявил Миронов. Такую свою позицию актер высказал после выступления председателя совета директоров ГК «Царьград» Константина Малофеева. Он заявил, что налог для богатых необходимо поднять и засчитывать его в качестве отчислений в благотворительные организации. Миронов активно занимается благотворительностью, входит в состав учредителей нескольких фондов, в том числе фонда поддержки деятелей искусства «Артист». «Есть поговорка: „Сначала пол жизни работаешь на имя, потом оно работает на тебя“. Чтобы оно работало на дело, мы с коллегами занимаемся благотворительностью, потому что деятели искусства после выхода на пенсию оказываются в сложном положении: материальном и психологическом», — пояснил актер. Также он добавил, что в декабре будет 15-летие фонда «Артист». Эту дату они планируют торжественно отметить вручением премий. Мероприятие коснется деятелей искусства из разных городов. Не только известных артистов, но и постановщиков, декораторов. Всех, посвятивших свою жизнь искусству. РЭФ продлится три дня, с 9 по 11 ноября. Главным событием первого дня стала пленарная дискуссия. 10 ноября модератором одной из площадок, посвященной меценатству и благотворительности, стала Ирина Текслер. В дискуссии участие приняли также первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и другие.