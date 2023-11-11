Курганской певице Савичевой стало стыдно после концерта в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
Певица Юлия Савичева перенапрягла связки, что сказалось на ее выступлении в Тюмени Фото:

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, рассказала, как ей было стыдно за свое выступление на концерте в Тюмени, состоявшийся в конце октября. Артистка испытывала проблемы с голосовыми связками. Об этом певица сообщила в Telegram.

«Я перетрудила голосовые связки, с артистами такое бывает. В Тюмени было самое плохое исполнение, именно по физическому состоянию связок. Мне стало ужасно стыдно после концерта, я честно призналась, что у меня проблемы с голосом», — рассказала Савичева в видеообращении к подписчикам в своем telegram-канале.

По словам Савичевой, в гастрольном туре ей приходилось делать ингаляции для связок. Она добавила, что выполняла рекомендации врачей, пила прописанные лекарства. В настоящее время голос у певицы почти восстановился.

Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.

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Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, рассказала, как ей было стыдно за свое выступление на концерте в Тюмени, состоявшийся в конце октября. Артистка испытывала проблемы с голосовыми связками. Об этом певица сообщила в Telegram. «Я перетрудила голосовые связки, с артистами такое бывает. В Тюмени было самое плохое исполнение, именно по физическому состоянию связок. Мне стало ужасно стыдно после концерта, я честно призналась, что у меня проблемы с голосом», — рассказала Савичева в видеообращении к подписчикам в своем telegram-канале. По словам Савичевой, в гастрольном туре ей приходилось делать ингаляции для связок. Она добавила, что выполняла рекомендации врачей, пила прописанные лекарства. В настоящее время голос у певицы почти восстановился. Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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