Курганской певице Савичевой стало стыдно после концерта в Тюмени

11 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Певица Юлия Савичева перенапрягла связки, что сказалось на ее выступлении в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, рассказала, как ей было стыдно за свое выступление на концерте в Тюмени, состоявшийся в конце октября. Артистка испытывала проблемы с голосовыми связками. Об этом певица сообщила в Telegram. «Я перетрудила голосовые связки, с артистами такое бывает. В Тюмени было самое плохое исполнение, именно по физическому состоянию связок. Мне стало ужасно стыдно после концерта, я честно призналась, что у меня проблемы с голосом», — рассказала Савичева в видеообращении к подписчикам в своем telegram-канале. По словам Савичевой, в гастрольном туре ей приходилось делать ингаляции для связок. Она добавила, что выполняла рекомендации врачей, пила прописанные лекарства. В настоящее время голос у певицы почти восстановился. Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, рассказала, как ей было стыдно за свое выступление на концерте в Тюмени, состоявшийся в конце октября. Артистка испытывала проблемы с голосовыми связками. Об этом певица сообщила в Telegram. «Я перетрудила голосовые связки, с артистами такое бывает. В Тюмени было самое плохое исполнение, именно по физическому состоянию связок. Мне стало ужасно стыдно после концерта, я честно призналась, что у меня проблемы с голосом», — рассказала Савичева в видеообращении к подписчикам в своем telegram-канале. По словам Савичевой, в гастрольном туре ей приходилось делать ингаляции для связок. Она добавила, что выполняла рекомендации врачей, пила прописанные лекарства. В настоящее время голос у певицы почти восстановился. Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.