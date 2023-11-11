НАТО планирует войну с Россией на 2030 год

11 ноября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

НАТО укрепляет восточный фронт Фото: Министерство обороны Великобритании США и Брюссель занялись накачиванием Восточной Европы оружием с целью начать войну НАТО против России в начале 2030 года. Такая дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. «Похоже США и Брюссель приступили к накачиванию Восточной Европы оружием с прицелом на начало войны НАТО против России в начале 2030 года. Во всяком случае, руководящие документа альянса содержат планы готовности к вооруженному конфликту именно к вышеуказанной дате», — пишет издание argumenti.ru. Сейчас НАТО укрепляет восточный фронт, где основными компонентами являются Польша и Румыния. Так, в Польше занялись созданием новой восьмой пехотной дивизии в армии. На днях стало известно о поставках танков M1A2 SEP v.3 Abrams в Румынию, которая также претендует на получение истребителей F16, сухопутные артиллерийские системы и РСЗО. Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко, который посещал тренировки боевых подразделений альянса заявил, что тактики НАТО бесполезны против РФ. Основной принцип, которому там учат — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Но врага надо увидеть раньше, чем он тебя, а в зоне конфликта это невозможно, сказал военный.

США и Брюссель занялись накачиванием Восточной Европы оружием с целью начать войну НАТО против России в начале 2030 года. Такая дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. «Похоже США и Брюссель приступили к накачиванию Восточной Европы оружием с прицелом на начало войны НАТО против России в начале 2030 года. Во всяком случае, руководящие документа альянса содержат планы готовности к вооруженному конфликту именно к вышеуказанной дате», — пишет издание argumenti.ru. Сейчас НАТО укрепляет восточный фронт, где основными компонентами являются Польша и Румыния. Так, в Польше занялись созданием новой восьмой пехотной дивизии в армии. На днях стало известно о поставках танков M1A2 SEP v.3 Abrams в Румынию, которая также претендует на получение истребителей F16, сухопутные артиллерийские системы и РСЗО. Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко, который посещал тренировки боевых подразделений альянса заявил, что тактики НАТО бесполезны против РФ. Основной принцип, которому там учат — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Но врага надо увидеть раньше, чем он тебя, а в зоне конфликта это невозможно, сказал военный.