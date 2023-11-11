НАТО планирует войну с Россией на 2030 год

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
НАТО укрепляет восточный фронт Фото:

США и Брюссель занялись накачиванием Восточной Европы оружием с целью начать войну НАТО против России в начале 2030 года. Такая дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса.

«Похоже США и Брюссель приступили к накачиванию Восточной Европы оружием с прицелом на начало войны НАТО против России в начале 2030 года. Во всяком случае, руководящие документа альянса содержат планы готовности к вооруженному конфликту именно к вышеуказанной дате», — пишет издание argumenti.ru.

Сейчас НАТО укрепляет восточный фронт, где основными компонентами являются Польша и Румыния. Так, в Польше занялись созданием новой восьмой пехотной дивизии в армии. На днях стало известно о поставках танков M1A2 SEP v.3 Abrams в Румынию, которая также претендует на получение истребителей F16, сухопутные артиллерийские системы и РСЗО.

Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко, который посещал тренировки боевых подразделений альянса заявил, что тактики НАТО бесполезны против РФ. Основной принцип, которому там учат — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Но врага надо увидеть раньше, чем он тебя, а в зоне конфликта это невозможно, сказал военный.

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США и Брюссель занялись накачиванием Восточной Европы оружием с целью начать войну НАТО против России в начале 2030 года. Такая дата готовности к вооруженному конфликту указана в руководящем документа альянса. «Похоже США и Брюссель приступили к накачиванию Восточной Европы оружием с прицелом на начало войны НАТО против России в начале 2030 года. Во всяком случае, руководящие документа альянса содержат планы готовности к вооруженному конфликту именно к вышеуказанной дате», — пишет издание argumenti.ru. Сейчас НАТО укрепляет восточный фронт, где основными компонентами являются Польша и Румыния. Так, в Польше занялись созданием новой восьмой пехотной дивизии в армии. На днях стало известно о поставках танков M1A2 SEP v.3 Abrams в Румынию, которая также претендует на получение истребителей F16, сухопутные артиллерийские системы и РСЗО. Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко, который посещал тренировки боевых подразделений альянса заявил, что тактики НАТО бесполезны против РФ. Основной принцип, которому там учат — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Но врага надо увидеть раньше, чем он тебя, а в зоне конфликта это невозможно, сказал военный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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