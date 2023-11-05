Украинский военнослужащий заявил, что тактики НАТО бесполезны против РФ

06 ноября 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Силы НАТО не способны ничего противопоставить российским военным, считают в рядах ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В тактическом плане силы НАТО сейчас ничего не могут противопоставить российским военнослужащим. Об этом заявил начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко, который посещал тренировки боевых подразделений альянса. «Почти ни одна из тактик, которые мы изучили (на базах НАТО — прим. URA.RU), не была эффективной против массированных российских сил. Основной принцип, которому нас учили — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Надо увидеть врага раньше, чем он увидит тебя. Здесь (в зоне конфликта — прим. URA.RU) это невозможно», — отметил Михаил Лысенко, передает газета The Times. Российские минные поля стали непреодолимой преградой для украинских формирований, передает RT. Спустя год с начала спецоперации, Россия организовала укрепленную оборону, перестав растягивать свои войска по всей линии фронта. При этом у ВС РФ сохранилась возможность наступать. Ранее в НАТО заявили, что готовилась к войне с Россией на протяжении 14 лет до начала украинского конфликта. В следующем году альянс запланировал учения Steadfast Defender на территории нескольких стран Европы. По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, эти маневры могут привести к войне с РФ, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тактическом плане силы НАТО сейчас ничего не могут противопоставить российским военнослужащим. Об этом заявил начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко, который посещал тренировки боевых подразделений альянса. «Почти ни одна из тактик, которые мы изучили (на базах НАТО — прим. URA.RU), не была эффективной против массированных российских сил. Основной принцип, которому нас учили — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Надо увидеть врага раньше, чем он увидит тебя. Здесь (в зоне конфликта — прим. URA.RU) это невозможно», — отметил Михаил Лысенко, передает газета The Times. Российские минные поля стали непреодолимой преградой для украинских формирований, передает RT. Спустя год с начала спецоперации, Россия организовала укрепленную оборону, перестав растягивать свои войска по всей линии фронта. При этом у ВС РФ сохранилась возможность наступать. Ранее в НАТО заявили, что готовилась к войне с Россией на протяжении 14 лет до начала украинского конфликта. В следующем году альянс запланировал учения Steadfast Defender на территории нескольких стран Европы. По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, эти маневры могут привести к войне с РФ, передает «Национальная служба новостей».