В Лондоне прошел крупнейший в истории марш в поддержку Палестины

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Виды города. Москва, траур, цветы, мемориал, траурные цветы, палестина, флаг палестины
В Лондоне проходит марш в поддержку Палестины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Великобритании проходит марш в поддержку палестинцев. В настоящий момент сотни тысяч человек собрались в центре Лондона. Об этом сообщили ряд британских СМИ.

Британские журналисты пишут, что демонстранты собрались в районе Парк-Лейн, Оксфорд-стрит и Мраморной арки. Их количество насчитывает сотни тысяч человек. Трансляцию проводит The Times. Проведение марша вызвало бурные обсуждения со стороны общественности. Это связано с тем, что демонстранты собрались 11 ноября, когда страна празднует конец военным действиям Первой мировой войны.

В настоящий момент на Ближнем Востоке проходит война между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Армию обороны последней (ЦАХАЛ) обвиняют в ударах по мирным гражданам в секторе Газа. Через месяц спустя начала войны на палестинского главу Махмуда Аббаса совершили покушение.

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В Великобритании проходит марш в поддержку палестинцев. В настоящий момент сотни тысяч человек собрались в центре Лондона. Об этом сообщили ряд британских СМИ. Британские журналисты пишут, что демонстранты собрались в районе Парк-Лейн, Оксфорд-стрит и Мраморной арки. Их количество насчитывает сотни тысяч человек. Трансляцию проводит The Times. Проведение марша вызвало бурные обсуждения со стороны общественности. Это связано с тем, что демонстранты собрались 11 ноября, когда страна празднует конец военным действиям Первой мировой войны. В настоящий момент на Ближнем Востоке проходит война между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Армию обороны последней (ЦАХАЛ) обвиняют в ударах по мирным гражданам в секторе Газа. Через месяц спустя начала войны на палестинского главу Махмуда Аббаса совершили покушение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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