В Лондоне прошел крупнейший в истории марш в поддержку Палестины

11 ноября 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

В Лондоне проходит марш в поддержку Палестины Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Великобритании проходит марш в поддержку палестинцев. В настоящий момент сотни тысяч человек собрались в центре Лондона. Об этом сообщили ряд британских СМИ. Британские журналисты пишут, что демонстранты собрались в районе Парк-Лейн, Оксфорд-стрит и Мраморной арки. Их количество насчитывает сотни тысяч человек. Трансляцию проводит The Times. Проведение марша вызвало бурные обсуждения со стороны общественности. Это связано с тем, что демонстранты собрались 11 ноября, когда страна празднует конец военным действиям Первой мировой войны. В настоящий момент на Ближнем Востоке проходит война между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Армию обороны последней (ЦАХАЛ) обвиняют в ударах по мирным гражданам в секторе Газа. Через месяц спустя начала войны на палестинского главу Махмуда Аббаса совершили покушение.

В Великобритании проходит марш в поддержку палестинцев. В настоящий момент сотни тысяч человек собрались в центре Лондона. Об этом сообщили ряд британских СМИ. Британские журналисты пишут, что демонстранты собрались в районе Парк-Лейн, Оксфорд-стрит и Мраморной арки. Их количество насчитывает сотни тысяч человек. Трансляцию проводит The Times. Проведение марша вызвало бурные обсуждения со стороны общественности. Это связано с тем, что демонстранты собрались 11 ноября, когда страна празднует конец военным действиям Первой мировой войны. В настоящий момент на Ближнем Востоке проходит война между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Армию обороны последней (ЦАХАЛ) обвиняют в ударах по мирным гражданам в секторе Газа. Через месяц спустя начала войны на палестинского главу Махмуда Аббаса совершили покушение.